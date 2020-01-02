Чт, 2.01.2020
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В Новый год разгромили квартиру Утяшевой и Воли

Павел Воля и Ляйсан Утяшева

ФОТО: https://www.instagram.com/pavelvolyaofficial/

Бывшая спортсменка Ляйсан Утяшева и ее супруг Павел Воля поделись в сторис роликом, в котором показали настоящий разгром своей квартиры. 

У звезд была опрокинута елка, разбросаны вещи и коробки с подарками, а сверху – все засыпано искусственным снегом.

"Новый год с детьми", - подписал ролик Воля. 

ФОТО: https://www.instagram.com/pavelvolyaofficial/

Оказывается, что бардак устроили дети, которым родители предоставили полную свободу. 

ФОТО: https://www.instagram.com/pavelvolyaofficial/

Напомним, Ляйсан Утяшева и Павел Воля одна из самых красивых и крепких пар российского шоу-бизнеса. Они поженились в 2012 году. Супруги воспитывают двоих детей - дочь Софию и сына Роберта. 

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