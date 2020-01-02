В Новый год разгромили квартиру Утяшевой и Воли

У звезд была опрокинута елка, разбросаны вещи и коробки с подарками, а сверху – все засыпано искусственным снегом.

Напомним, Ляйсан Утяшева и Павел Воля одна из самых красивых и крепких пар российского шоу-бизнеса. Они поженились в 2012 году. Супруги воспитывают двоих детей - дочь Софию и сына Роберта.