В Новый год разгромили квартиру Утяшевой и Воли

Бывшая спортсменка Ляйсан Утяшева и ее супруг Павел Воля поделись в сторис роликом, в котором показали настоящий разгром своей квартиры.
У звезд была опрокинута елка, разбросаны вещи и коробки с подарками, а сверху – все засыпано искусственным снегом.
"Новый год с детьми", - подписал ролик Воля.
Оказывается, что бардак устроили дети, которым родители предоставили полную свободу.
Напомним, Ляйсан Утяшева и Павел Воля одна из самых красивых и крепких пар российского шоу-бизнеса. Они поженились в 2012 году. Супруги воспитывают двоих детей - дочь Софию и сына Роберта.