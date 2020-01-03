Сеть взорвала фотография Егора Крида с голой звездой Playboy

Подписчики отреагировали на пикантный снимок невероятно эмоционально.

"Крейзи", "Полный джингенбелс", "А в коробках остальные причиндалы?", "Решил захватить все обложки?", "А че сам то не разделся?" - писали фолловеры.

За три дня фотография собрала 613 тысяч лайков.

Лия Ситдикова из Набережных Челнов. В 15 лет переехала в Москву. Огромную известность ей принесла победа в конкурсе от мужского журнала. Она не только попала на обложку Playboy, но ей также уделили восемь разворотов.