Пт, 3.01.2020
Я желаю нам надежды, веры, уверенности и, прежде всего, любви. Пусть она окружает наших близких, всех людей в Латгале, Видземе, Земгале и Курземе, в нашей любимой Латвии. Пусть она охватит всех латвийцев в огромном мире. Новогоднее обращение Эгила Левитса

Сеть взорвала фотография Егора Крида с голой звездой Playboy

Егор Крид

ФОТО: https://www.instagram.com/egorkreed/

Популярный исполнитель Егор Крид принял участие в тематической фотосессии Christmas Tricks with Egor Kreed. Снимок был опубликован в Instagram-аккаунте артиста. 

Настоящим украшение снимка стала модель Лия Ситдикова, победившая в конкурсе "Девушка года Playboy 2017".

25-летняя красавица представлена на снимке в виде подарка. На Лие полностью отсутствует одежда - на ней лишь носки и красная лента вокруг груди.

Сам Егор наряжен в костюм елки.

Подписчики отреагировали на пикантный снимок невероятно эмоционально. 
 
"Крейзи", "Полный джингенбелс", "А в коробках остальные причиндалы?", "Решил захватить все обложки?", "А че сам то не разделся?" - писали фолловеры. 
За три дня фотография собрала 613 тысяч лайков. 
 
Лия Ситдикова из Набережных Челнов. В 15 лет переехала в Москву. Огромную известность ей принесла победа в конкурсе от мужского журнала. Она не только попала на обложку Playboy, но ей также уделили восемь разворотов.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ