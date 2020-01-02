Главное культурное событие 2020 года - праздник песни школьников

Крупнейшим событием в культурной жизни Латвии в этом году станет XII Праздник песни и танца школьной молодежи, который пройдет 6-12 июля. В рамках программы празднования столетия государства будут отмечаться юбилеи Латвийской музыкальной академии и театра "Dailes". Об этом сообщает Neatkarīgā Rīta Avīze.