Чт, 2.01.2020
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Главное культурное событие 2020 года - праздник песни школьников

Иллюстративное фото. Хор Sõla

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Крупнейшим событием в культурной жизни Латвии в этом году станет XII Праздник песни и танца школьной молодежи, который пройдет 6-12 июля. В рамках программы празднования столетия государства будут отмечаться юбилеи Латвийской музыкальной академии и театра "Dailes". Об этом сообщает Neatkarīgā Rīta Avīze. 

В этом году также предстоит отметить 100-летие созыва Конституционного собрания и 30-летие восстановления независимости 4 мая.

Много мероприятий запланировано и в краях Латвии - Лиепая будет отмечать пятилетие концертного зала "Lielais dzintars" и объявит о новом городском фестивале, в Бауске пройдет фестиваль "Bauska Taste", а Смилтене летом отметит свое столетие. 

Галерея: Концертный зал "Lielais dzintars"

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