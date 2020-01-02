Главное культурное событие 2020 года - праздник песни школьников

Крупнейшим событием в культурной жизни Латвии в этом году станет XII Праздник песни и танца школьной молодежи, который пройдет 6-12 июля. В рамках программы празднования столетия государства будут отмечаться юбилеи Латвийской музыкальной академии и театра "Dailes". Об этом сообщает Neatkarīgā Rīta Avīze.
В этом году также предстоит отметить 100-летие созыва Конституционного собрания и 30-летие восстановления независимости 4 мая.
Много мероприятий запланировано и в краях Латвии - Лиепая будет отмечать пятилетие концертного зала "Lielais dzintars" и объявит о новом городском фестивале, в Бауске пройдет фестиваль "Bauska Taste", а Смилтене летом отметит свое столетие.
Галерея: Концертный зал "Lielais dzintars"