221 суд, трое детей и женское счастье продюсера и бизнес-леди Яны Рудковской
2 января телеведущая, продюсер и бизнес-леди Яна Рудковская отметила день рождения. Супруге знаменитого фигуриста Евгения Плющенко исполнилось 45 лет.
От салонов красоты до шоу-бизнеса
Яна Рудковская имеет специальность врача-дерматовенеролога и специализируется на лечебной косметологии. Хотя в интервью изданию Glamour.ru звезда призналась, что медицина – это не для нее. Было потрачено шесть лет. Рудковская хотела пойти по стопам матери. Но оказалось, что ей нужно совсем другое образование. Правда, в первые годы основания своей империи, ей очень помогли ее знания.
Сразу после окончания университета продюсер начала вести свой бизнес. Преимущественно – это были салоны красоты. В период с 1998 по 2001 годы владела сетью салонов "Французская Студия Красоты". В 2001 году Яна выкупила права на использование на территории России международного бренда Franck Provost. Кроме того, Рудковская открыла сеть магазинов стильной одежды.
Первый миллион Яна заработала сама в 2004 году.
Об этом звезда рассказала Юлии Меньшовой в интервью 2013 года.
"Это не мои достижения - это достижения всей моей команды!" - указала Рудковская.
Следующим этапом и настоящим испытанием для Яны стало музыкальное продюсирование. Первым в команде артистов новоиспеченного продюсера стал Дима Билан.
"Дима для меня как брат... Он очень порядочный человек", - подчеркивала в интервью Меньшовой Яна.
Рудковская ставила в этом сотрудничестве высокие цели и надеялась, что Билан станет первым артистом, кто получит "Грэмми". В итоге их сотрудничество привело к победе на "Евровидении".
"Я выстроила огромную империю. Если вы откроете российский радиочарт, то мои артисты находятся в лидерах… Это огромная работа. Мои все артисты они в топе, они востребованы и популярны", - говорила Яна в интервью изданию Glamour в 2018 году.
Сейчас на попечении Рудковской такие звезды, как Дима Билан и Юлианна Караулова. Яна создавала успешные телепроекты – "СТС зажигает суперзвезду" и основала академию кино и шоу-бизнеса STARS, "Обнаженный шоу-биз", была ведущей музыкального чарта "Детская десятка с Яной Рудковской" и учредила премию Kinder МУЗ Awards. В 2019 году создано реалити-шоу "#ЯнаСупер" - программа о жизни Яны Рудковской и ее семьи.
Яна Рудковская ее борьба за счастье и будущее: 221 суд и страх потерять детей
"Все, что у меня есть – это все заработано мной и моей семьей", - не раз подчеркивала в многочисленных интервью Яна.
Первым мужем светской львицы был бизнесмен Евгений Мухин. Позже Яна познакомилась с Виктором Батуриным, братом Елены Батуриной, жены экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. В этом браке родился сын Николай. Кроме него, супруги воспитывали Андрея, сына Виктора от предыдущих отношений.
Далее последовал скандальный и мучительный развод.
По словам самой Яны, она пережила 221 суд. Батурин обещал, что лишит Рудковскую всего. Так и случилось, Яна потеряла всю империю, которую выстраивала.
Она признавалась, что, наверное, попробовала бы найти способ с ним договориться. Чтобы развод не был столь болезненным.
Самое ужасное в этом бракоразводном процессе – это была борьба за детей.
Батурин после развода с Яной сначала увез детей на полтора года в Калмыкию, а потом лишил актовой записи о материнстве в свидетельстве о рождении старшего сына Андрея.
Яна вспоминала, что это было 7 лет борьбы за детей. Она прошла круги ада. Когда дети переехали к Яне, каждый день с ними работал психолог. Он ничем не мог помочь. Лишь только любовь помогла Рудковской вернуть доверие детей.
Сейчас Яна воспитывает троих детей: Андрея, Николая и Александра.
Старший сын Андрей – сын первого мужа Яны. Пусть он для Яны не родной, но она за него боролась, как за родного. Средний сын – Николай, а младший Александр родился в браке с фигуристом Евгений Плющенко.
Яна признается, что если младший Саша (Гном Гномыч) растет в отца - он настоящий шоумен, то у старших нет соцсетей, а если и есть, то они сторонятся публичности. Конечно, у продюсера очень современные дети. В интервью изданию Glamour.ru Яна рассказала, что ее как маму беспокоит то, что они слушают русскую рэп-музыку, в которой много нецензурной речи, но она им не запрещает. Ведь дети уже подростки и они хотят быть самостоятельными.
Если старшие дети продюсера очень сторонятся попадать в СМИ, то Гном Гномыч звезда телеэфиров и любим журналистами.
Александр растет под стать звездному отцу. Впервые на лед мальчик вышел в возрасте трех лет. Подписчики звездной семьи делятся на два лагеря - одни считают, что успехи мальчика - это чудо, а другие считают, что ребенка лишили детства.
Роман и бракосочетание с Евгением Плющенко
Знакомство Евгения и Яны произошло в 2007 году в Лондоне. Тогда Яна уже разошлась с Батуриным, но еще не было решения об опеке над детьми. В начале отношений Плющенко поддерживал возлюбленную.
Через год Яна попросила Евгения выступить вместе с Димой Биланом на "Евровидении". Этот творческий тандем принес России первое место на этом конкурсе. После триумфа Плющенко сделал Яне предложение.
Сначала никто не мог и подумать, что они поженятся. Ведь Евгений на семь лет старше блондинки. Родные без конца про это говорили, в какой-то момент влюбленные даже расстались, но сошлись вновь.
"Я не знаю, как мы все это пережили тогда — наши страхи, что ничего не получится, постоянный стресс, в котором я жила из-за борьбы с бывшим мужем за детей. Но мы прошли этот путь становления отношений, прошли вместе», - цитирует Рудковскую StarHit.ru.
Свадьба состоялась 12 сентября 2009 года в Москве.
Команда @FashionToMax спешит поздравить с днем рождения музыкального продюсера, успешную бизнес-леди и очаровательную маму троих детей @RudkovskayaOfficial 💐🎊 Фото: @zverkov_ko | #YanaRudkovskaya #ЯнаРудковская #HappyBirthday #fashion #music #style #model #beauty #сднемрождения #FTMRussia