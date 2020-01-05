221 суд, трое детей и женское счастье продюсера и бизнес-леди Яны Рудковской

Первым мужем светской львицы был бизнесмен Евгений Мухин. Позже Яна познакомилась с Виктором Батуриным, братом Елены Батуриной, жены экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. В этом браке родился сын Николай. Кроме него, супруги воспитывали Андрея, сына Виктора от предыдущих отношений.

Далее последовал скандальный и мучительный развод.

По словам самой Яны, она пережила 221 суд. Батурин обещал, что лишит Рудковскую всего. Так и случилось, Яна потеряла всю империю, которую выстраивала.

Она признавалась, что, наверное, попробовала бы найти способ с ним договориться. Чтобы развод не был столь болезненным.

Самое ужасное в этом бракоразводном процессе – это была борьба за детей.

Батурин после развода с Яной сначала увез детей на полтора года в Калмыкию, а потом лишил актовой записи о материнстве в свидетельстве о рождении старшего сына Андрея.

Яна вспоминала, что это было 7 лет борьбы за детей. Она прошла круги ада. Когда дети переехали к Яне, каждый день с ними работал психолог. Он ничем не мог помочь. Лишь только любовь помогла Рудковской вернуть доверие детей.

Сейчас Яна воспитывает троих детей: Андрея, Николая и Александра.

Старший сын Андрей – сын первого мужа Яны. Пусть он для Яны не родной, но она за него боролась, как за родного. Средний сын – Николай, а младший Александр родился в браке с фигуристом Евгений Плющенко.

Яна признается, что если младший Саша (Гном Гномыч) растет в отца - он настоящий шоумен, то у старших нет соцсетей, а если и есть, то они сторонятся публичности. Конечно, у продюсера очень современные дети. В интервью изданию Glamour.ru Яна рассказала, что ее как маму беспокоит то, что они слушают русскую рэп-музыку, в которой много нецензурной речи, но она им не запрещает. Ведь дети уже подростки и они хотят быть самостоятельными.

Если старшие дети продюсера очень сторонятся попадать в СМИ, то Гном Гномыч звезда телеэфиров и любим журналистами.

Александр растет под стать звездному отцу. Впервые на лед мальчик вышел в возрасте трех лет. Подписчики звездной семьи делятся на два лагеря - одни считают, что успехи мальчика - это чудо, а другие считают, что ребенка лишили детства.

Роман и бракосочетание с Евгением Плющенко