Арестовано имущество наркодельцов: золото и недвижимость на 1,5 млн евро

В прошлом году правоохранительные органы напали на след организованной группы, которая занималась хранением и реализацией наркотиков, а также легализацией преступно нажитых средств и другого имущества в крупных размерах.

4 апреля с участием антитеррористического подразделения "Омега", спецподразделения Государственной пограничной охраны "Сигма" и других служб было проведено задержание. В группу входили мужчины 1965, 1956, 1987 и 1993 г. рожд., а также женщина 1971 г. рожд. Все они были помещены под арест.

В розыск объявлены еще два человека - мужчина 1969 г. рожд. и женщина 1972 г. рожд. Возможно, они находятся за границей.

Среди участников преступной группы есть как ранее судимые за оборот наркотиков, так и не судимые ранее люди.