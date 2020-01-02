Чт, 2.01.2020
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Арестовано имущество наркодельцов: золото и недвижимость на 1,5 млн евро

ФОТО: policija

В результате полицейского расследования арестовано имущество крупных наркодельцов - золотые вещи стоимостью 350 тыс. евро и недвижимость стоимостью 1,5 млн евро.

В прошлом году правоохранительные органы напали на след организованной группы, которая занималась хранением и реализацией наркотиков, а также легализацией преступно нажитых средств и другого имущества в крупных размерах.

4 апреля с участием антитеррористического подразделения "Омега", спецподразделения Государственной пограничной охраны "Сигма" и других служб было проведено задержание. В группу входили мужчины 1965, 1956, 1987 и 1993 г. рожд., а также женщина 1971 г. рожд. Все они были помещены под арест.

В розыск объявлены еще два человека - мужчина 1969 г. рожд. и женщина 1972 г. рожд. Возможно, они находятся за границей.

Среди участников преступной группы есть как ранее судимые за оборот наркотиков, так и не судимые ранее люди.

По месту жительства и в автомашинах задержанных были обнаружены карфентанил и метадон в больших количествах. Группа торговала наркотиками в Риге, Курземе, возможно, и в других странах Балтии.

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