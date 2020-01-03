"Я обязательно вернусь к тебе. Только другим": Самые яркие роли Александра Абдулова

Русский TVNET решил вспомнить свои любимые роли в исполнении легендарного артиста.

Медведь ("Обыкновенное чудо")

Роль, которая подарила Абдулову известность. В картине актер играет заколдованного медведя, который стал человеком. Лишь поцелуй любящей его принцессы сделает его вновь зверем. Шикарная кинопостановка Марка Захарова по пьесе Евгения Шварца.

— А что сделал ты из-за любви к девушке?

— Я отказался от неё.

Иван ("Чародеи")

Новогодняя сказка по мотивам романа братьев Стругацких "Понедельник начинается в субботу". Иван пытается расколдовать свою невесту - Алену, которая забыла, кто он такой. Ему в этом помогают несколько забавных чародеев.

"Так вот вы какие… чародеи… изобретатели волшебной палочки!.. Ну, я вам покажу, как чужих невест… заколдовывать!.. Так! Цель: ларец на седьмом этаже в кабинете директора. Верить в себя… ну, этого у меня — хоть отбавляй… Не видеть препятствий. Чихать я хотел… на все препятствия!"

Володя Смирнов ("Самая обаятельная и привлекательная")

Володя Смирнов модник и меломан. На него обращает внимание героиня Ирины Муравьевой. В прочем, если вы не смотрели этот фильм, то рекомендуем!

— Я пойду сифон принесу.

— Какой сифон?!

Жакоб ("Формула любви")

Слуга графа Калиостро по имени Жакоб. Это одна из самых ярких и запоминающихся ролей Александра Гаврииловича. В дуэте с Семеном Фарадой - этот образ становится просто незабываемым.

"Я вернусь к тебе. Я обязательно вернусь... к тебе. Только другим. Правда, правда! Вот те крест! Совсем другим."

Ланцелот ("Убить дракона")

Еще один фильм Марка Захарова по притче Евгения Шварца. Абдулов в нем исполнил роль странствующего рыцаря Ланцелота. В фильме есть кадр, где связанного героя кидают в воду. Этот трюк действительно выполнял сам Абдулов.

"Да вы что? Вы уже год как свободные люди! Вы же свободные люди! Встать! Вы рабы! Вы... Вы не люди, вы бараны, стадо скотов! Да поймите же, он здесь! Я сейчас заставлю каждого это понять и убить Дракона в себе! В СЕБЕ, вы это понимаете?"

Генрих Рамкопф ("Тот самый Мюнхгаузен")

Абдулов сыграл в еще одной картине Марка Захарова. Здесь он предстал перед зрителями в роли отрицательного персонажа - барона Генриха Рамкопфа. Факт, но Абдулов на этих съемках ломал пальцы на руках и ногах. Сначала он попытался показать каскадеру, кто сильнее - в итоге каскадер сломал ему палец на руке. Позже в одной из сцен нужно было прыгнуть с высоты 4-х метров. Александ Гарвриилович уговорил Захарова позволить ему выполнить этот трюк без дублера. В результате он вывихнул себе палец и на ноге.

"Всякий муж, возвращаясь домой после недельного отсутствия, пытается обмануть жену, но не всякий додумается до того, чтобы утверждать, что он был на Луне!"

Никита ("Карнавал")

Обеспеченный москвич Никита, крутит роман с провинциальной девушкой Ниной. Герой Абдулова не очень порядочен и бросает девушку ради другой привлекательной дамы.

Каровьев-Фагот ("Мастер и Маргарита")