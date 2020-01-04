США направляют на Ближний Восток еще около трех тысяч солдат

По сообщениям агентства Reuters, это решение Пентагон принял в качестве меры предосторожности на фоне растущих угроз в адрес США после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

Войска будут дислоцироваться в Кувейте. В начале этой недели туда уже прибыли 750 американских военнослужащих.