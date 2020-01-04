Сб, 4.01.2020
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США направляют на Ближний Восток еще около трех тысяч солдат

Солдаты из состава воздушно-десантной дивизии

ФОТО: CAPT. ROBYN HAAKE / AFP

США направляют на Ближний Восток около трех тысяч солдат из состава воздушно-десантной дивизии, пишет "Радио Свобода".

По сообщениям агентства Reuters, это решение Пентагон принял в качестве меры предосторожности на фоне растущих угроз в адрес США после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

Войска будут дислоцироваться в Кувейте. В начале этой недели туда уже прибыли 750 американских военнослужащих.

С мая 2019 года по настоящее время США уже разместили на Ближнем Востоке около 14 тысяч военнослужащих.

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