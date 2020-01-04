США направляют на Ближний Восток еще около трех тысяч солдат

США направляют на Ближний Восток около трех тысяч солдат из состава воздушно-десантной дивизии, пишет "Радио Свобода".
По сообщениям агентства Reuters, это решение Пентагон принял в качестве меры предосторожности на фоне растущих угроз в адрес США после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.
Войска будут дислоцироваться в Кувейте. В начале этой недели туда уже прибыли 750 американских военнослужащих.
С мая 2019 года по настоящее время США уже разместили на Ближнем Востоке около 14 тысяч военнослужащих.