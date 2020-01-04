47-летняя Кэмерон Диаз впервые стала мамой

Напомним, в январе 2015 года Диаз вышла замуж за гитариста рок-группы Good Charlotte Бенджи Мэддена. Церемония бракосочетания состоялась на территории особняка актрисы, расположенного в Беверли-Хиллз. Для обоих знаменитостей этот брак стал первым.

Теперь же у пары родилась дочь Рэддикс.

"Мы так счастливы и восторженны, ведь начинаем новое десятилетие с рождения нашей дочери Рэддикс Мэдден", - написали звезды.

Звезды объяснила фолловерам, что не будет сообщать подробности этого радостного события. Она также не хочет публиковать снимки девочки.

"Мы рады поделиться с вами этой новостью, но мы также чувствуем сильное желание защитить личность нашей малышки. Мы не будем публиковать детали или фотографии. Можем лишь сказать, что она действительно очень милая", - подчеркнули счастливые родители.