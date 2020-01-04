Сб, 4.01.2020
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47-летняя Кэмерон Диаз впервые стала мамой

Кэмерон Диаз

ФОТО: AP/Scanpix

Американская актриса Кэмерон Диаз (Cameron Michelle Diaz), о которой ходили слухи, как о приверженце childfree, родила первенца. Об этой новости сообщила сама актриса на своей Instagram-странице. 

Напомним, в январе 2015 года Диаз вышла замуж за гитариста рок-группы Good Charlotte Бенджи Мэддена. Церемония бракосочетания состоялась на территории особняка актрисы, расположенного в Беверли-Хиллз. Для обоих знаменитостей этот брак стал первым. 

Теперь же у пары родилась дочь Рэддикс.

"Мы так счастливы и восторженны, ведь начинаем новое десятилетие с рождения нашей дочери Рэддикс Мэдден", - написали звезды. 

Звезды объяснила фолловерам, что не будет сообщать подробности этого радостного события. Она также не хочет публиковать снимки девочки. 

"Мы рады поделиться с вами этой новостью, но мы также чувствуем сильное желание защитить личность нашей малышки. Мы не будем публиковать детали или фотографии. Можем лишь сказать, что она действительно очень милая", - подчеркнули счастливые родители. 

Кэмерон Диаз - американская актриса и модель. Популярность приобрела в 1990-х годах после роли в фильме "Маска". За роль в картинах "Все без ума от Мэри", "Ванильное небо", "Банды Нью-Йорка" и "Быть Джоном Малковичем" была номинирована на "Золотой глобус".  

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❤️❤️❤️ @benjaminmadden

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