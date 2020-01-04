Эксперимент на улице Тербатас: мнения, критика и предложения

Как отметило агентство LETA многие пешеходы, гулявшие по улице Тербатас, движение автомобилей на которой было перекрыто, пребывали в хорошем настроении.

Большую часть гуляющих составляли семьи с детьми, однако достаточно было и одиноких посетителей мероприятия различного возраста.

На улице Тербатас можно было встретить и известных в обществе лиц, например, актрису Ингу Алсиню.

В первой половине дня некоторые прохожие высказывали разочарование тем, что предприниматели должным образом не подготовились к наплыву пешеходов и не вынесли свои стенды и столы на улицу, чтобы предложить людям различные продукты.

Однако позже встреченные агентством LETA пешеходы высказывали позитивное отношение к эксперименту.

Один из жителей дома на улице Тербатас вынес на улицу стулья, чай в термосе и ноутбук, который он держал на коленях.

Мужчина заявил агентству LETA, что таким образом он выражает поддержку провозглашению улицы Тербатас пешеходной улицей. Он сказал, что рад, потому что наконец-то может выйти на улицу, и хотел бы, чтобы такое положение вещей стало постоянным.

Торговцы, работающие на улице Тербатас, положительно оценили инициативу, однако часть из них признала, что по крайней мере до обеда их оборот существенно не вырос по сравнению с обычным днем.

Такое мнение агентству LETA высказали торговцы из магазина специй Avokado, магазина Zvaigzne ABC и Latvijas balzams.

Если сначала пешеходов на улице Тербатас не было много, то после 12 часов количество людей на улице постоянно росло, работники магазинов заметили также гидов, проводящих на улице экскурсии.

Представители партии Progresīvie ("Прогрессивные") установили на улице Тербатас диваны, создав место, где люди могли сфотографироваться, держа в руках плакаты с надписью "Моя улица".

По словам представителя партии Мартиньша Коссовича, который владеет магазином оптики на улице Тербатас, "город должен принадлежать людям", и видно, что жителям нужно больше таких улиц.

Он также отметил, что люди, проживающие на других улицах, позитивно оценивают данную инициативу, а жители улицы Тербатас разделились на два лагеря - часть выражает поддержку инициативе, а часть, например, владельцы автомашин, злятся из-за ограничений.

Например, в пятницу были оштрафованы владельцы машин, оставившие свои авто после 18 часов на улице Тербатас. По мнению Коссовича, информации о запрете стоянки было недостаточно.

Коссович также рассказал, что сегодня оборот его магазина на улице Тербатас вырос на 50%, тогда как обычно по сравнению с торговыми центрами на улице торговля идет хуже.

Агентство LETA в свою очередь заметило увеличение спроса на услуги питания. Например, почти все товары торговца пирожками и глинтвейном, расположившего свой стенд на улице, были раскуплены. Постоянный поток посетителей был также в Lapsas virtuve и кафе Kūkotava.

Контекст:

В субботу, 4 января, с 10 до 20 часов для движения автомобилей был перекрыт участок улицы Тербатас от ул. Элизабетес до ул. Стабу.

Он был отдан в распоряжение пешеходов, велосипедистов, а также под инициативы, содействующие развитию предпринимательской деятельности.

Начиная с этого года в первую субботу каждого месяца Рижская дума будет перекрывать движение на одной из центральных улиц, отдавая ее в распоряжение пешеходов, велосипедистов и предпринимателей.

Самоуправление отмечает, что целью данного проекта является содействие мобильности жителей, развитию городской среды и "оживлению" центра Риги.

Коммерсанты, согласовав свою идею с думой, имеют возможность разместить на перекрытой улице торговые точки, где будут продаваться, например, напитки.

Какие улицы последуют за Тербатас?

В первую субботу февраля, 1 февраля, планируется закрыть для автомобильного движения улицу Блауманя на участке от улицы А. Чака до улицы Бривибас, а в первую субботу марта, 7 марта, планируется перекрыть некоторые участки улицы Кр. Барона.