Грете Тунберг исполнилось 17 лет. Она снова сменила имя в Twitter

Актриса Аманда Хендерсон, известная по сериалу "Катастрофа", стала участницей телевикторины Celebrity Mastermind на канале BBC. Ведущий озвучил цитату Греты Тунберг, и попросил актрису назвать имя автора.

Актриса растерялась и, видимо, назвала первое имя, которое пришло ей в голову — Шэрон.

2020 is cancelled pic.twitter.com/aGDZCTTQmb — Mark Smith (@marksmithstuff) January 2, 2020

Как видно в профиле девочки, она также сменила описание биографии, сообщив, что ей уже 17 лет.

Тунберг отпраздновала свой день рождения, отправившись на свой еженедельный пятничный протест у парламента в Стокгольме.

Это не первый раз, когда Грета меняет имя или описание в Twitter в ответ на публичные заявления разных людей.

В октябре Тунберг меняла описание в своем профиле после слов главы России Владимира Путина, который назвал ее "доброй девочкой и очень искренней", при этом, добавил, что ей никто не объяснил, что "современный мир сложен и многообразен". После этого экоактивистка написала в статусе в Twitter: "Добрая, но плохо информированная девочка".