Грете Тунберг исполнилось 17 лет. Она снова сменила имя в Twitter

В пятницу, 3 января, в свой 17-ый день рождения экоактивистка Грета Тунберг сменила название своего профиля в Twitter на Шэрон (Sharon). Так ее назвала участница телевикторины, которая не знала, кто такая Грета.
Актриса Аманда Хендерсон, известная по сериалу "Катастрофа", стала участницей телевикторины Celebrity Mastermind на канале BBC. Ведущий озвучил цитату Греты Тунберг, и попросил актрису назвать имя автора.
Актриса растерялась и, видимо, назвала первое имя, которое пришло ей в голову — Шэрон.
2020 is cancelled pic.twitter.com/aGDZCTTQmb— Mark Smith (@marksmithstuff) January 2, 2020
Как видно в профиле девочки, она также сменила описание биографии, сообщив, что ей уже 17 лет.
Тунберг отпраздновала свой день рождения, отправившись на свой еженедельный пятничный протест у парламента в Стокгольме.
Это не первый раз, когда Грета меняет имя или описание в Twitter в ответ на публичные заявления разных людей.
В октябре Тунберг меняла описание в своем профиле после слов главы России Владимира Путина, который назвал ее "доброй девочкой и очень искренней", при этом, добавил, что ей никто не объяснил, что "современный мир сложен и многообразен". После этого экоактивистка написала в статусе в Twitter: "Добрая, но плохо информированная девочка".
До этого в описании профиля была размещена фраза: "Очень счастливая девочка, которая предвкушает светлое и прекрасное будущее". Это была реакция Тунберг на слова американского лидера Дональд Трамп.