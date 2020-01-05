В Италии автомобиль въехал в группу туристов из Германии, есть погибшие

Шесть туристов из Германии погибли после того, как водитель въехал в группу людей на итальянском горнолыжном курорте Лутаго, сообщила полиция.
Ещё 11 человек пострадали. Двое из пострадавших являются местными жителями.
Инцидент произошёл ночью на горнолыжном курорте Лутаго.
Группа из 17 немецких туристов ожидала автобуса после посещения ночного клуба в момент, когда в них на большой скорости врезался автомобиль. Местные СМИ сообщают, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, его задержала полиция.
Двое пострадавших были доставлены вертолетом в госпиталь в австрийском Инсбруке, остальным оказывают помощь в местных медучреждениях.