Горные лыжи и обнаженные тела: звезды показали, как проводят свои зимние каникулы

С детства боитесь зубных врачей?...) Как я и говорил, мамины приображения не закончены и зима - прекрасная пора, чтобы заняться здоровьем и красотой зубов) Через друзей попали в самые золотые руки, к моему, теперь уже, другу @dr.apresyan! Помимо самых высоких технологий и великолепных врачей, новой клиники, для меня лично, немалым фактором является то, какой человек тобой занимается! И тут нам повезло втройне))) Маме делают новенькие, естественного цвета зубы, так как в своё время она все до победного отдала мне и моей сестре Дарине... Пришло время вернуть варварски отобранное и в очередной раз порадовать её))) Я от души советую вам при первой же необходимости обращаться к Самвелу! Здоровье такая штука, что скупой платит дважды, поэтому лучше сразу идти к проверенным профи в своём деле👌🏼 Всем вам желаю здоровья, счастья и красоты! Хороших праздников 🙌🏼🔥😉 #владсоколовский #стоматология #здоровье #мама #праздник #клиника #зубы #улыбка

Публикация от В Л А Д С О К О Л О В С К И Й (@vs20) 5 Янв 2020 в 5:52 PST