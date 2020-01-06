Горные лыжи и обнаженные тела: звезды показали, как проводят свои зимние каникулы
Сейчас в России длинные зимние каникулы. Знаменитости решили воспользоваться этим и отправились отдыхать. Узнай, кто из них предпочел провести свой отпуск в Куршевеле, а кто выбрал "сказочное Бали".
Неужели, ну неужели его можно полюбить!? 😂 Этот противный, неугомонный....будильник особенно в праздники ) Откуда вот эта супер-способность у людей - высыпаться?! Признавайтесь-ка, у кого так получается? Моя работа с ненормированным днем и постоянными нарушения режима дня и ночи, моя жизнь на две страны, в итоге толком не могу уснуть и сплю, никак в детстве, постоянно просыпаюсь. А ведь сон нужен не просто, чтобы чувствовать себя хорошо, а чтобы еще и красивой оставаться. А красивой можно быть только выспавшись. Мне пришлось брать этот вопрос в свои руки и выяснять, оказалось, что многие мои подруги давно решили эти проблемы. Оказывается, за сон отвечает вещество мелатонин, выработка которого с возрастом снижается – это естественный процесс. Он помогает еще и от стрессов, и от преждевременного старения. Представляете, какая крутая штука? И чтобы восполнить его недостаток можно принимать мелатонин из вне. Я лично, нашла свое спасение в Велсоне. Он просто нормализует мой сон, я теперь и засыпаю хорошо и сплю нормально , не просыпаясь постоянно. А и еще: привыкания не вызывает и никак не влияет на выработку моего собственного мелатонинчика. Короче такая палочка-выручалочка. Девочки, секрет красоты прост - хорошо спать и высыпаться. Это самое главное, а помогает мне в этом Велсон. Теперь это мой личный пополнитель мелатонина. Положила на полку к остальным обязательным средствам✨
О, какая внезапная мысль меня настигла прям во время написания поста)))))) Сегодня финальный день нашей супер пупер мега крутой новогодней ёлки в Российской Академии наук 🎄🎅🏻💥 Хотите пойти вместе со мной????!!!! ☄️ Я дарю 4 билета на семью (или на компанию друзей), с которыми сяду рядом!!!!)))))) Участвовать могут не только семьи с детьми! Поверьте, на нашем шоу вам будет чем порадовать своего внутреннего ребёнка )))) 🤪 «Путешествие на СеРверный полюс» - это не только познавательные мастер-классы от молодых ученых 🔬, спектакль с участием ведущих московских артистов и настоящими экспериментами на глазах у зрителей ⚡️, но и катушка Теслы в подарок, которую изготавливают специально для нас! 😱 Короче, детская ёлка, где всё по-взрослому!!! 🔥 Так вот)), условия самые простецкие: 🔸 Быть подписанным на аккаунт шоу @festnauki 🔸 Открыть свой профиль до объявления победителей 🔸 Иметь возможность приехать на шоу сегодня к 16:30 🔸 Написать комментарий под этим постом кого бы вы хотели взять с собой)) В 15:00 я объявлю здесь победителей и встречу вас в Большом зале РАН перед началом спектакля 🤪 Погнали!! 👇🏻 А в карусели смотрите наш позавчерашний поход на эту ёлку с @garikkharlamov и @a_kharlamova_ ❤️
Январь начну с рассказа обещанной истории, которая произошла со мной и @newyorkfitspo 📱 Для тех кто пропустил, предыстория. Мне задали вопрос знаю ли я «эту великую фитнес гуру». Я дерзко ответила на вопрос, после в игру включилась сама Вика записав для меня сторис, я ответила и на это, в СМИ тут же подхватили эту тему с заголовками «поскандалила с фитнес-тренером». Санта - Барбара, короче. Вот что я могу вам сказать по этому поводу. Я по прежнему считаю, что верить всем без разбора нельзя и вестись на картинку тем более. Не будьте такими наивными в 20 году. Страницу Вики я детально изучила. Почему? Мне понравилось, что Боровская не оставила мой комментарий без внимания и ответила мне. Я люблю смелых женщин, я люблю тех, кто отстаивает свою правоту. Именно поэтому я ознакомилась с тем, что пишет Вика. И знаете что? Она мне нравится. И ее подход тоже. Важные вещи, о которых она говорит: - «вакуум» и качание пресса – это не про плоский живот. - некрасивая попа может быть следствием проблем со стопой и неправильно выбранной обуви. - недержание, слабые оргазмы, слабые интимные мышцы и другие неприятности касающиеся женских вопросов здоровья о которых все стесняются говорить. Очень много о здоровье, это важно! - с помощью дыхания перед силовой тренировкой можно уберечь себя от травм и еще убрать отеки с лица. - норма активности - 15 000 шагов. Самое главное, что Вика сертифицированный тренер. Для меня, например важно, когда каждый занимается своим делом. Вот такое знакомство в новом году. Очень яркое и полезное 💎
Любимые, ну вы как?😂 Хочу с вами поделиться, вчера у меня был первый день отпуска, я молча лежала на диване и все время спала. Мой организм только так может восстановиться и пополнить запас энергии 🙌🏼 тишина и покой для меня иногда необходимы. Я счастлива, что 2020 год встретила в работе и каждый день выступала для вас на уличных площадках, спасибо мои хорошие за ваши улыбки и аплодисменты 🤩 Теперь я собираю чемоданы и на днях полечу греться на Сейшелы, буду радовать вас морскими фотками 😉 Любимые, кто из вас был на Сейшелах? Где там можно вкусно поесть и что посмотреть? А ещё дайте совет, какие сериалы и киношки закачать с собой, что смотрели на праздниках?👇🏼 Очень жду ваших советов в коментах 😘 #скороотпуск #аннасеменович #море #солнце #пляж #счастьеесть
С детства боитесь зубных врачей?...) Как я и говорил, мамины приображения не закончены и зима - прекрасная пора, чтобы заняться здоровьем и красотой зубов) Через друзей попали в самые золотые руки, к моему, теперь уже, другу @dr.apresyan! Помимо самых высоких технологий и великолепных врачей, новой клиники, для меня лично, немалым фактором является то, какой человек тобой занимается! И тут нам повезло втройне))) Маме делают новенькие, естественного цвета зубы, так как в своё время она все до победного отдала мне и моей сестре Дарине... Пришло время вернуть варварски отобранное и в очередной раз порадовать её))) Я от души советую вам при первой же необходимости обращаться к Самвелу! Здоровье такая штука, что скупой платит дважды, поэтому лучше сразу идти к проверенным профи в своём деле👌🏼 Всем вам желаю здоровья, счастья и красоты! Хороших праздников 🙌🏼🔥😉 #владсоколовский #стоматология #здоровье #мама #праздник #клиника #зубы #улыбка
Самое время устроить fashion битву образов от @freshdress_shop!👠👛👗 Мне интересно ваше мнение, какой образ вам больше нравится и почему? 1️⃣ - блестящий комбез или 2️⃣ - огненное платье по фигуре ❗️Пишите в комментариях! Самых активных залайкаю!👇🏻👇🏻 ______________________ What styles do you prefer?😻 ❓1 - 2❓ #аннакалашниковаnew #аннакалашниковапевица #annakalashnikova #битва #шоубизнес #звезды #новостидня #битваобразов #стиль #style #инстамода #москва #moscow
Ночь с 6 на 7 января – Рождественский Сочельник. Это и есть ночь перед Рождеством. Для многих людей Рождественский Сочельник значим тем, что в этот день завершается сорокадневный пост. Верующие вновь могут побаловать себя любимыми блюдами. Ночь с 6 на 7 января не менее значима, чем Рождество, именно поэтому с ней связано много традиций и обычаев. Самый главный обычай Сочельника связан с употреблением пищи. До появления первой звезды ни один верующий есть не должен, т.к. когда-то, появление Вифлеемской звезды возвестило о рождении Иисуса Христа. "Еще те звезды не погасли, Еще заря сияет та. Что озарили миру ясли Новорождённого Христа К.М.Фофанов Я очень люблю сочельник и следующее за ним Рождество! Спасибо Господи за все! Мир вам и счастливого Рождества! Платье @tashamartens_club #аликасмехова #актриса #рождество #сочельник #праздник
Сегодня у меня было 2 концерта: один в к/з «Космос», другой в Кремлевском дворце. Публика замечательная, праздничная, чувствуется новогоднее настроение сохраняется, тем более, что близится Рождество! Между прочим, у армян сегодня наступает Рождество. От всей души поздравляю всех армян с удивительным, волшебным праздником Рождества Христова. Желаю счастья и взаимопонимания с этим миром. #евгенийпетросян #петросян #народныйартист #концертныебудни #москва #клюбимымзрителям