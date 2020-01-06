"Золотой глобус": кому достались заветные награды?

Режиссер "1917" Сэм Меднес удостоился награды "лучший режиссер".

Режиссер Квентин Тарантино и его фильм "Однажды в Голливуде..." получил сразу три приза: "лучшая комедия/мюзикл", "лучший киносценарий" и "лучший актер второго плана" (Брэд Питт).

ФОТО: Chris Pizzello / AP

Награду в категории "лучший драматический актер" получил Хоакин Феникс ("Джокер"). Эта картина также получила приз за лучшую музыку к фильму (Хильдур Гуднадоттир).

"Лучшей драматической актрисой", в свою очередь, была названа Рене Зеллвегер за воплощение на экране легендарной актрисы Джуди Гарленд в картине "Джуди".

За лучшую роль второго плана была награждена Лора Дерн ("Брачная история").

Картина "Рокетмен" вяла сразу две награды: "лучший актер фильма в жанре комедия/мюзикл" - Тэрон Эджертон и "лучшая песня" — I'm Gonna Love Me Again.

Лучшая актриса фильма в жанре комедия/мюзикл: Аквафина ("Прощание").

Лучший анимационный фильм — "Потерянное звено" (Missing Link).

Лучшим фильмом на иностранном языке были признаны "Паразиты" (Parasite).

Лучший драматический сериал — "Наследники" (Succession)

Лучшая актриса драматического сериала — Оливия Колман ("Корона")

Почетного "Золотого глобуса" удостоился Том Хэнкс.

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Список награжденных сериалов:

Лучший актер драматического сериала — Брайан Кокс ("Наследники")

Лучший телесериал в жанре комедия/мюзикл — "Дрянь" (Fleabag)

Лучший мини-сериал — "Чернобыль" (Chernobyl)

Лучший актер комедийного или музыкального телесериала — Рами Юссеф ("Рами")

Лучшая актриса комедийного или музыкального телесериала — Фиби Уоллер-Бридж ("Дрянь")

Лучший актер мини-сериала/телефильма — Рассел Кроу ("Самый громкий голос")

Лучшая актриса мини-сериала/телефильма — Мишель Уильямс ("Фосси/Вердон")

Лучший актер второго плана в мини-сериале/телефильме — Стеллан Скарсгард ("Чернобыль")