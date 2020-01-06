"Золотой глобус": кому достались заветные награды?
В Лос-Анджелесе в ночь на понедельник, 6 января, прошла 77-я церемония вручения кинопремии "Золотой глобус". Награду за лучшую драму получила картина о Первой мировой войне "1917".
Режиссер "1917" Сэм Меднес удостоился награды "лучший режиссер".
Режиссер Квентин Тарантино и его фильм "Однажды в Голливуде..." получил сразу три приза: "лучшая комедия/мюзикл", "лучший киносценарий" и "лучший актер второго плана" (Брэд Питт).
Награду в категории "лучший драматический актер" получил Хоакин Феникс ("Джокер"). Эта картина также получила приз за лучшую музыку к фильму (Хильдур Гуднадоттир).
"Лучшей драматической актрисой", в свою очередь, была названа Рене Зеллвегер за воплощение на экране легендарной актрисы Джуди Гарленд в картине "Джуди".
За лучшую роль второго плана была награждена Лора Дерн ("Брачная история").
Картина "Рокетмен" вяла сразу две награды: "лучший актер фильма в жанре комедия/мюзикл" - Тэрон Эджертон и "лучшая песня" — I'm Gonna Love Me Again.
Лучшая актриса фильма в жанре комедия/мюзикл: Аквафина ("Прощание").
Лучший анимационный фильм — "Потерянное звено" (Missing Link).
Лучшим фильмом на иностранном языке были признаны "Паразиты" (Parasite).
Лучший драматический сериал — "Наследники" (Succession)
Лучшая актриса драматического сериала — Оливия Колман ("Корона")
Почетного "Золотого глобуса" удостоился Том Хэнкс.
Галерея: 77-я церемония премии "Золотой глобус"
Список награжденных сериалов:
Лучший актер драматического сериала — Брайан Кокс ("Наследники")
Лучший телесериал в жанре комедия/мюзикл — "Дрянь" (Fleabag)
Лучший мини-сериал — "Чернобыль" (Chernobyl)
Лучший актер комедийного или музыкального телесериала — Рами Юссеф ("Рами")
Лучшая актриса комедийного или музыкального телесериала — Фиби Уоллер-Бридж ("Дрянь")
Лучший актер мини-сериала/телефильма — Рассел Кроу ("Самый громкий голос")
Лучшая актриса мини-сериала/телефильма — Мишель Уильямс ("Фосси/Вердон")
Лучший актер второго плана в мини-сериале/телефильме — Стеллан Скарсгард ("Чернобыль")
Лучшая актриса второго плана в мини-сериале/телефильме — Патрисия Аркетт ("Притворство")