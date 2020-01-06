С парома Рига-Стокгольм на вертолете эвакуировали пассажира

В воскресенье, 5 января, в 21.58 Центр координации морского поиска и спасения (MRCC Rīga) получил информацию о том, что одному из пассажиров парома Tallink Romantika стало плохо, ему была необходима консультация медиков.
MRCC Rīga немедленно связался с Оперативным центром Службы неотложной медицинской помощи (NMPD), чтобы обеспечить теле-звонок для предоставления консультации. В ходе консультации было решено эвакуировать пациента.
MRCC Rīga для эвакуации пострадавшего отправили на паром вертолет воздушных сил "Ми-17" с бригадой врачей-специалистов Рижской Восточной клинической университетской больницы. Пациент под наблюдением медиков был доставлен в Ригу, парк Победы, откуда бригада NMPD доставила его в ближайшее медучреждение.
Паром Romantika плыл из Риги в Стокгольм.