Пн, 6.01.2020
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С парома Рига-Стокгольм на вертолете эвакуировали пассажира

Паром "Romantika" в Рижском порту

ФОТО: Zane Bitere/LETA

В воскресенье, 5 января, в 21.58 Центр координации морского поиска и спасения (MRCC Rīga) получил информацию о том, что одному из пассажиров парома Tallink Romantika стало плохо, ему была необходима консультация медиков. 

MRCC Rīga немедленно связался с Оперативным центром Службы неотложной медицинской помощи (NMPD), чтобы обеспечить теле-звонок для предоставления консультации. В ходе консультации было решено эвакуировать пациента. 

MRCC Rīga для эвакуации пострадавшего отправили на паром вертолет воздушных сил "Ми-17" с бригадой врачей-специалистов Рижской Восточной клинической университетской больницы. Пациент под наблюдением медиков  был доставлен в Ригу, парк Победы, откуда бригада NMPD доставила его в ближайшее медучреждение.

Паром Romantika плыл из Риги в Стокгольм. 

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