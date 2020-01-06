В марте пройдет творческий вечер Владимира Познера

Его называют "классиком", "эталоном", "абсолютной величиной" современной тележурналистики. Каждая его передача – событие, каждое выступление моментально расхватывается на цитаты, его высказывания о профессии становятся "формулами" для журналистов, его оценка действительности – формирующей сознание современников.

"Я действительно считаю, что более сильного интервьюера, чем я — по крайней мере, на телевидении — нет. Наверняка будет, но пока не видно. И да, я смотрю на профессию как на спорт. Там, где я выиграл — я выиграл и горжусь этим. Возможно, кого-то это задевает. Так пусть добьется большего — я пожму ему руку и признаю поражение" (Владимир Познер).

В Познере интересно и удивительно все: история его семьи, путь в профессию, общественные, политические и чисто человеческие взгляды, его (постоянно подчеркиваемая!) "нерусскость" при всем невероятном влиянии Владимира Познера на современный российский контекст.