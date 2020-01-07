Шура: "Меня не сломать. Я же из 90-х!"

В короткой беседе певец объяснил, что направляется на праздничный ужин, который устраивает Эвелина Бледанс. Что касается новогоднего торжества, то Шура встретил праздник на работе.

"Отметили Новый год в работе. Было четыре площадки. Начали в восемь и закончили в восемь", - пояснил он.

26 декабря на YouTube-канале вышел очередной выпуск шоу "Что было дальше?". В нем принял участие и Шура. Стоит отметить, что остальные участники программы старались жестко подшучивать над певцом, но он не дал себя в обиду. Артист при помощи тонкого сарказма парировал каждую шуточку в свой адрес.

"Я был в своей тарелке, я так скажу. Меня не сломать. Я же из 90-х! Мне все эти шутки, знаете ли…

Я не считаю это за грубость. Я считаю это за не очень высокий ум, но не за грубость. Мне было весело. Это было не очень умно, но весело", - сказал Шура.

Он объяснил, что ведущим шоу не удалось его задеть, ведь у них нет такого опыта, как у него.

"У ребят нет такого опыта, как у меня. Поэтому мне было легко общаться. Я не обижался, конечно. Многие артисты обижаются и уходят в слезах… Я как-то все воспринял легко. Сам поржал", - отметил артист.

В 2019 году Шура принял участие в съемках проекта "Ну-ка, все вместе!". Исполнитель был одним из экспертов. Сейчас уже известно, что готовятся съемки второго сезона. Шура признался, что помнит нашу латвийскую певицу Лиене Грейфане, которая снималась вместе с ним. Лиене тогда просто сразила коллег своими безумными образами.