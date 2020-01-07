Шура: "Меня не сломать. Я же из 90-х!"

В пятницу, 24 января, российский исполнитель Шура (настоящее имя - Александр Медведев) выступит в рижском клубе First. Русский TVNET связался с артистом в канун православного Рождества.
В короткой беседе певец объяснил, что направляется на праздничный ужин, который устраивает Эвелина Бледанс. Что касается новогоднего торжества, то Шура встретил праздник на работе.
"Отметили Новый год в работе. Было четыре площадки. Начали в восемь и закончили в восемь", - пояснил он.
26 декабря на YouTube-канале вышел очередной выпуск шоу "Что было дальше?". В нем принял участие и Шура. Стоит отметить, что остальные участники программы старались жестко подшучивать над певцом, но он не дал себя в обиду. Артист при помощи тонкого сарказма парировал каждую шуточку в свой адрес.
"Я был в своей тарелке, я так скажу. Меня не сломать. Я же из 90-х! Мне все эти шутки, знаете ли…
Я не считаю это за грубость. Я считаю это за не очень высокий ум, но не за грубость. Мне было весело. Это было не очень умно, но весело", - сказал Шура.
Он объяснил, что ведущим шоу не удалось его задеть, ведь у них нет такого опыта, как у него.
"У ребят нет такого опыта, как у меня. Поэтому мне было легко общаться. Я не обижался, конечно. Многие артисты обижаются и уходят в слезах… Я как-то все воспринял легко. Сам поржал", - отметил артист.
Друзья, я в шоке 😱 !!! Сегодня вышла та программа, в которой я хотел сняться, но реально дрейфовал, отменял сьемки, но все же меня уговорили, и я окунулся в эту бездну! Сикал не по детски)) Но ... уже все свершилось... не хочу этим видео никого обидеть, да оно смелое, откровенное и с матерком! А вообще я душка- тушка здесь) Просьба детям, ханжам, сидящих на диете, людям с отсутствием секса, самоиронии и прочим положительным доброжелателям это видео не смотреть!!! А нам всем остальным добро пожаловать на выпуск программы ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ, ссылка на YouTube в сторис
В 2019 году Шура принял участие в съемках проекта "Ну-ка, все вместе!". Исполнитель был одним из экспертов. Сейчас уже известно, что готовятся съемки второго сезона. Шура признался, что помнит нашу латвийскую певицу Лиене Грейфане, которая снималась вместе с ним. Лиене тогда просто сразила коллег своими безумными образами.
"У нас была общая гримерная. Мы общались со всеми", - объяснил он.
Напомним, весной 2019 года артист оказался в очень невыгодном положении, из-за мошенников, которые в свое время оформили документы на его квартиру. Он был вынужден платить аренду за свое собственное жилье. В результате певец оставил жилплощадь.
"Ничего страшного. В феврале я беру ипотеку. Сейчас пока снимаю, выбираю", - пояснил Шура.
После покупки новой квартиры певец наконец-то сможет зажить нормально.
"Эту квартиру мы оставили. Забрали свою мебель, двери, ванну [смеется] – все, что было мое", - добавил он.
44-летний Шура рассказал, что он как большинство людей, приходя домой любит прилечь и посмотреть телевизор.
"Я не могу жить без телевизора. Я смотрю все новости и сериалы. Так я отдыхаю", - признался он.
Довольно высоко артист оценил сериал "Полицейский с Рублевки".
Шура указал, что для рижан он приготовил специальную программу, в которой будут не только известные хиты, но и его новые песни. Обязательно будет шоу и смена костюмов.
Начало мероприятия в 23:00. Билеты на концерт можно приобрести на сайте www.tarantula.lv.
Напомним, Шура приобрел популярность в 1990-х годах. Среди наиболее известных его композиций — "Отшумели летние дожди", "Твори добро", "Холодная луна" и "Ты не верь слезам".
View this post on Instagram
Пешие прогулки по любимому Екатеринбургу прошли не зря, прикупил новые очки, скоро продемонстрирую), зашёл в аптеку, спросил про новые поставки, взял коего что из последнего, зашёл в храм, поел копченых щей из квашеной капусты, и в путь дорожку на концерт к вам в Дивс, мои любимые!