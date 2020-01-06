В Латвии весна, Австралия в огне, в Норвегии - рекорды тепла. Это апокалипсис?

Разрушительные пожары в Австралии напоминают апокалипсис, и конца им все еще не видно. Катастрофу такого масштаба Австралия переживает впервые. В Норвегии же воздух прогрелся до +19 градусов, греются и шведы с финнами, а с наших деревьев течет сок, проснулись ежи, расцветают колокольчики и можно идти в лес по грибы.

В социальных сетях люди задаются вопросом, какое сейчас время года и что все это значит?

Что все это на самом деле означает, объясняет доцент факультета Географии и наук о Земле Латвийского университета Раймонд Каспаринскис.

Хотя 2019 год стал одним из самых теплых в истории климатических наблюдений, он остался "в пределах нормы", пояснил исследователь климата Раймонд Каспаринскис.

Подобная теплая погода была и в начале прошлого века. "Нет причин для беспокойства", - говорит исследователь.

Например, семь тысяч лет назад погода была на 2,5 градуса теплее.

"На климат влияют различные факторы, в первую очередь - солнечная активность, за которой следует вулканизм, "океанский конвейер"", - пояснил доцент факультета Географии и наук о Земле Латвийского университета.

В настоящее время солнечная активность схожа со средневековой в период тепла.

В свою очередь, с 14 по 17 века, когда активность Солнца была низкой, преобладал так называемый Малый ледниковый период.

Процессы на поверхности Солнца изучает NASA, но прогнозы довольно неполные из-за отсутствия исследований в этой области.

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Океаны также подвержены влиянию солнечной активности. "Еще один факт в том, что что северное полушарие больше нагревается и его стоит отделить от южного".

Между тем конца разрушительным пожарам в Австралии еще не видно. На вопрос, существует ли связь между изменением климата и катастрофическими пожарами в Австралии, исследователь говорит, что изменение климата влияет на все процессы.

Например, ледники в Арктике стремительно тают. В результате ледяные массы уменьшаются, и в будущем эта местность станет судоходной.

Соответственно, изменение климата означают как положительные, так и отрицательные события.

За последние сто лет деятельность человека поспособствовала изменению климата. В то же время это отнюдь не основная движущая сила изменения климата, считает эксперт.