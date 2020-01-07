В Курземе и Риге зацвели ольха и орешник

В связи с этим в Риге возобновлен мониторинг пыльцы в воздухе, так как пыльца ольхи и орешника является аллергеном.

Этой зимой средняя температура воздуха в Латвии превышает +2 градуса, и текущие прогнозы пока не свидетельствуют о возможном наступлении холодов. Нынешняя зима может стать самой теплой в истории метеорологических наблюдений в Латвии.

Ранее сообщалось, что в декабре слишком рано расцвела сакура в парке Победы.

Галерея: В парке Победы расцвела сакура