В Курземе и Риге зацвели ольха и орешник

В первые дни нового года в Курземе и Риге замечены цветущие ольха и орешник, сообщает факультет географии Латвийского университета.
В связи с этим в Риге возобновлен мониторинг пыльцы в воздухе, так как пыльца ольхи и орешника является аллергеном.
Этой зимой средняя температура воздуха в Латвии превышает +2 градуса, и текущие прогнозы пока не свидетельствуют о возможном наступлении холодов. Нынешняя зима может стать самой теплой в истории метеорологических наблюдений в Латвии.
Ранее сообщалось, что в декабре слишком рано расцвела сакура в парке Победы.
Галерея: В парке Победы расцвела сакура
В 2013 и 2015 годах также на Рождество в Латвии также распустились некоторые весенние цветы, в лесах можно было найти лисички и другие грибы, а также встретить ежей и лягушек.