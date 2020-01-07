Вт, 7.01.2020
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В Курземе и Риге зацвели ольха и орешник

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В первые дни нового года в Курземе и Риге замечены цветущие ольха и орешник, сообщает факультет географии Латвийского университета.

В связи с этим в Риге возобновлен мониторинг пыльцы в воздухе, так как пыльца ольхи и орешника является аллергеном.

Этой зимой средняя температура воздуха в Латвии превышает +2 градуса, и текущие прогнозы пока не свидетельствуют о возможном наступлении холодов. Нынешняя зима может стать самой теплой в истории метеорологических наблюдений в Латвии.

Ранее сообщалось, что в декабре слишком рано расцвела сакура в парке Победы. 

Галерея: В парке Победы расцвела сакура

В 2013 и 2015 годах также на Рождество в Латвии также распустились некоторые весенние цветы, в лесах можно было найти лисички и другие грибы, а также встретить ежей и лягушек.

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