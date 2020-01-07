Стали известны подробности гибели водителя квадроцикла под Мадоной

Как рассказала передаче заместитель начальника криминальной полиции Мадонского участка Госполиции Инга Сафронова, причиной аварии действительно стал натянутый трос - он находился примерно в полуметре от земли.

"Это преступные деяния против безопасности дорожного движения", - сказала она, добавив, что кто и зачем натянул трос, выяснит полиция.

Побывала Degpunktā и непосредственно на месте аварии. Оказывается, это небольшая дорожка, которая ведет к двум домам. В конце дороги озеро. Одна из хозяйственных построек выглядит заброшенной, в свою очередь на второй есть надпись, что ведется видеонаблюдение.

Соседка рассказала передаче, что, возможно, именно владельцы этих домов натянули трос.

"Там очень многие ездили, обокрали дом, и они не хотели, чтобы ездили на озеро", - рассказала соседка.

Впрочем, ее утверждения еще должна проверить полиция. В данный момент никто не задержан, а решение о том, как классифицировать произошедшее - как ДТП или нарушение другого вида, еще только будет принято.