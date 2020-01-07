В продажу поступили дополнительные сидячие места на концерт Limp Bizkit

Со стороны фанатов замечен невероятно большой интерес к предстоящему выступлению группы в Риге, и большая часть стоячих билетов была раскуплена уже в первые недели старта продаж. С приближением концерта в торговых местах Biļešu Serviss появилось дополнительное количество билетов, к тому же, новые ценовые категории стали более доступными – от 39 евро.