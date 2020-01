"Окрапленный кровью мужчина курит сигарету": Рижане сняли брутальную короткометражку

Харийс Грундманис широко известен в местной киносреде как разработчик визуальных образов, художник раскадровок (storyboard), "concept art" и плакатов, уже поработавший в таких фильмах как "Племена балтов" ("Baltu ciltis"), "My Favourite War", "Фонд криминального превосходства" ("Kriminālās ekscelences fonds"), "Кольцо Намея" ("Nameja gredzens") и "Один билет, пожалуйста" ("Vienu biļeti, lūdzu"), а также еще не вышедших на экраны "Куда ведет дорога" ("Kur vedīs ceļš"), "Беспокойные умы" ("Nemierīgie prāti") и других фильмах. В Голливуде сотрудничал со студиями Paramount Pictures, Sony Pictures и Disney, где создавал иллюстрации и плакаты для таких фильмов как "Thor: Ragnarok", "Django Unchained", "The Rhythm Section", "Chef", "The Neon Demon".