"Окрапленный кровью мужчина курит сигарету": Рижане сняли брутальную короткометражку

Фильм создан при участии актера Роналда Пеникиса, актрисы Аусмы Цирвеле, а также создателя Singapūras Satīns, подкастов Pēdējā Pilīte и Pāļa Bazars, музыканта Яниса Кривена. Главную роль исполняет один из создателей фильма, автор идеи и сорежиссер, иллюстратор и плакатный художник Харийс Грундманис, уже имеющий большой опыт в киноиндустрии Латвии и в Голливуде.

Окрапленный кровью мужчина в одиночестве курит сигарету в задрипанном баре. Брутальным безжалостным калейдоскопом перед его глазами всплывают кровавые события прошлой ночи, вихрем сметая время, персонажи и события и увлекая за собой зрителей. Кто этот мужчина и будет ли это только началом его пути или концом?

Харийс Грундманис широко известен в местной киносреде как разработчик визуальных образов, художник раскадровок (storyboard), "concept art" и плакатов, уже поработавший в таких фильмах как "Племена балтов" ("Baltu ciltis"), "My Favourite War", "Фонд криминального превосходства" ("Kriminālās ekscelences fonds"), "Кольцо Намея" ("Nameja gredzens") и "Один билет, пожалуйста" ("Vienu biļeti, lūdzu"), а также еще не вышедших на экраны "Куда ведет дорога" ("Kur vedīs ceļš"), "Беспокойные умы" ("Nemierīgie prāti") и других фильмах. В Голливуде сотрудничал со студиями Paramount Pictures, Sony Pictures и Disney, где создавал иллюстрации и плакаты для таких фильмов как "Thor: Ragnarok", "Django Unchained", "The Rhythm Section", "Chef", "The Neon Demon".

Созданные Харийсом Грундманисом работы вошли в публикации и книги о кино.

Второй создатель, а также режиссер и оператор фильма – Артур Круминьш, уже известный по короткометражному фильму "Спираль"/"SPIRĀLE", в котором главную роль исполняет один из лучших рэперов и битмейкеров в Латвии Ансис Колманис.

Артурс Круминьш является режиссером и оператором многих известных хип-хоп клипов. Для двух творческих личностей, небезразличных к кино и визуальной коммуникации, данный короткометражный фильм стал лишь закономерностью, реализованной в правильном месте и в правильное время.

Премьера нарочито преувеличенного, аудиовизуально агрессивного, местами шокирующего и вызывающего фильма "PERSONA 0" состоится в 2020 году.