Искусственная грудь - какая она на ощупь и нравится ли мужчинам?

У этого вопроса, по словам эксперта, есть две составляющие.

В его группах, обсуждая эстетический вид груди, примерно 30 процентов мужчин говорят "да, мне нравится", а остальные 70 процентов отвечают: "В принципе, я равнодушен, но моей жене это доставляет такое удовольствие, так поднимает ее самооценку, что почему бы и нет ради любимого человека?".

"Да, они признают, что это красиво в купальнике, - продолжает Алекс Мэй. - Но...

Вот здесь мы переходим ко второй части. На ощупь это очень странно - в основном такая искусственная история и неприятная.

Именно по этой причине многие мужчины это не одобряют, но не вступают в конфликт со своей партнершей, чтобы не заработать себе "лишнюю головную боль". Тем более если они давно вместе: мол, ладно, привыкну уж как-нибудь - лишь бы она была довольна.

Итак, как вы понимаете, есть сторона эстетическая - да, в купальнике круто, в платье круто...

Но вот, допустим, первая ночь вместе. Он снимает это заветное платье и начинает к ней прикасаться. И вот тут он "подобломается".

Если вы спросите мужчину напрямую, как он относится к искусственной груди, то, как отмечает сексолог, если он вам мало знаком или вы состоите в паре, где хорошо простроена коммуникация, скорее всего, вы услышите его искренний ответ.

Он может сказать: "Зая, я тебя очень люблю, конечно, но прикасаться вот к этому потом как к баскетбольному мячу мне неприятно.

Либо он скажет: "Да сделай - лишь бы ты чувствовала себя хорошо. Если ты будешь счастлива, я тоже буду счастлив".