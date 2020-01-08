Reuters узнало о лечении бойцов ЧВК "Вагнер" в связанной с Путиным клинике

Помимо этого, один из наемников ЧВК в клинике был замечен корреспондентом Reuters, пишет "Медуза".

Учреждение является собственностью страховой фирмы "Согаз", заявляет агентство.

Гендиректор больницы — Владислав Баранов, которого Reuters называет деловым партнером предполагаемой дочери Путина Марии Воронцовой.

Согласно словам одного из экс-бойцов "Вагнера", наемников там лечат по меньшей мере с 2016-го. Мать одного из наемников сообщила, что лечение являлось бесплатным. Кто занимался оплатой расходов, ей неизвестно. Одна из услуг, которую оказали ее сыну, стоила 10 тысяч долларов, сказала собеседница Reuters.

Как пишет "Медуза", Баранов в телефонном разговоре с Reuters сказал: "Мой вам совет — забудьте о нашей клинике".