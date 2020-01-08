Сб, 11.01.2020
Она хотела, чтобы я заверил ее, что войны не будет. Я сказал, чтобы она не волновалась. Сказал, что ничего не случится. Хассан Шадху, муж погибшей в иранской авиакатастрофе

Пентхаус за шесть миллионов евро и отголоски Чернобыля. 10 фактов об Агенскалнсе

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Факт первый. Кирпичи, разрушения и хаотичная застройка

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Возможно, Агенскалнс - самое стильное, уютное и колоритное место для проживания в Риге. Тот, кто живёт в этом микрорайоне, говорит об этом с нескрываемой гордостью. 

Хипстерские вечеринки, архитектурный "микс" из исторических деревянных построек и современных многоэтажек, наш собственный "писающий мальчик", цветущая в декабре сакура и богатая история, увековеченная в легендарных фильмах... 

Галерея: Центр Пардаугавы - Агенскалнс

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Факт первый. Кирпичи, разрушения и хаотичная застройка

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