Протесты в Словакии: тысячи вышли против премьера Фицо из-за поддержки России

Участники акции держали плакаты с надписями: "Государственная измена!" и "Мы - Европа!". Некоторые принесли самодельные транспаранты с прямыми обвинениями в адрес Фицо, например: "Фицо, переезжай в Москву!".

Организаторы обвиняют левую администрацию премьера и его коалицию социал-демократов и правых популистов в том, что они направляют Словакию в сторону пророссийского курса.

Роберт Фицо накануне заявил, что правительство в ближайшие дни обсудит ответные меры против Украины из-за прекращения транзита российского газа. Среди возможных шагов он назвал не только остановку поставок электроэнергии в Украину, о чем уже заявлял ранее, но и прекращение помощи украинским беженцам в Словакии.

Кроме того, премьер подчеркнул, что Словакия будет требовать от Украины либо возобновления транзита, либо компенсации убытков. Это заявление он сделал в видеообращении, опубликованном в Facebook.

Украина остановила транзит российского газа в Европу в среду, объяснив это соображениями национальной безопасности. Киев заранее предупредил об этом международных партнеров.

31 декабря истек пятилетний контракт между украинской компанией "Нафтогаз" и российским "Газпромом" на транзит газа через территорию Украины. Новый договор заключен не был. С 1991 года Россия использовала украинские газопроводы для поставок газа в Европу. Однако после начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Киев заявил о намерении не продлевать контракт.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее подчеркивал, что Украина готова транзитировать только газ, не имеющий российского происхождения. Зеленский также сообщил, что Украина предоставила Евросоюзу год на подготовку к прекращению транзита. В свою очередь, Европейская комиссия заверила, что газовая система ЕС достаточно гибка и мощна, чтобы справиться с ситуацией.

С момента нового вторжения России в Украину в 2022 году Роберт Фицо остается одним из немногих европейских лидеров, поддерживающих дружеские отношения с Москвой.

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