В Москве избит сын Михаила Жванецкого

Нападение было совершено неизвестными лицами. Сообщается, что молодой человек проводил время в ночном клубе и пытался заступиться за девушку.

В результате, Дмитрий получил травму ноги и был доставлен в госпиталь.

Конфликт разгорелся между хамами, которые мучили неизвестную девушку. Парень попытался за нее заступиться. Жванецкий-младший хотел, чтобы мужчины принесли извинения, но ему ответили агрессией и кулаками.

СМИ сообщает, что травмы получил не только Дмитрий, но и его товарищ Филипп Гинзбург, у которого оказался сломан нос и были обнаружены многочисленные гематомы.

Журналисты передают, что оба молодых человека находятся в больнице.