Ср, 8.01.2020
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В Москве избит сын Михаила Жванецкого

Михаил Жванецкий

ФОТО: https://www.instagram.com/surgut_afisha

В ночь с 7 на 8 января в Москве был избит 24-летний сын Михаила Жванецкого Дмитрий. Об этом пишет StarHit.ru

Нападение было совершено неизвестными лицами. Сообщается, что молодой человек проводил время в ночном клубе и пытался заступиться за девушку.

В результате, Дмитрий получил травму ноги и был доставлен в госпиталь. 

Конфликт разгорелся между хамами, которые мучили неизвестную девушку. Парень попытался за нее заступиться. Жванецкий-младший хотел, чтобы мужчины принесли извинения, но ему ответили агрессией и кулаками. 

СМИ сообщает, что травмы получил не только Дмитрий, но и его товарищ Филипп Гинзбург, у которого оказался сломан нос и были обнаружены многочисленные гематомы. 

Журналисты передают, что оба молодых человека находятся в больнице. 

Дмитрий Жванецкий рассказал изданию, что после драки его и приятеля попытались ограбить. Заявление о происшествии уже находится в полиции. 

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