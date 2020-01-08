В Москве избит сын Михаила Жванецкого

В ночь с 7 на 8 января в Москве был избит 24-летний сын Михаила Жванецкого Дмитрий. Об этом пишет StarHit.ru.
Нападение было совершено неизвестными лицами. Сообщается, что молодой человек проводил время в ночном клубе и пытался заступиться за девушку.
В результате, Дмитрий получил травму ноги и был доставлен в госпиталь.
Конфликт разгорелся между хамами, которые мучили неизвестную девушку. Парень попытался за нее заступиться. Жванецкий-младший хотел, чтобы мужчины принесли извинения, но ему ответили агрессией и кулаками.
СМИ сообщает, что травмы получил не только Дмитрий, но и его товарищ Филипп Гинзбург, у которого оказался сломан нос и были обнаружены многочисленные гематомы.
Журналисты передают, что оба молодых человека находятся в больнице.
Дмитрий Жванецкий рассказал изданию, что после драки его и приятеля попытались ограбить. Заявление о происшествии уже находится в полиции.