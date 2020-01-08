Маркус Рива начал год с новой и очень личной песней о невозможном

"Песня с названием "Impossible" - это автобиографический рассказ о моих чувствах и моём опыте. Но этот рассказать найти в своей жизни может каждый, кто хоть раз сталкивался с трудностями на своём жизненном пути," - делится Маркус Рива.

"Мы живём в эру, в которой мы настолько уязвимы - разрушить чьи-то мечты и надежды, высмеять и опорочить очень легко, но только каждый из нас сам знает свою дорогу. Нужно продолжать верить в себя и в свои силы! Только так мы сможем быть непоколебимыми", - объясняет певец.

Песня написана в тандеме с Аминатой Савадаго - артисты не только близкие друзья, которых объединяют похожие взгляды и жизненный опыт, но они и всегда друг друга поддерживают в профессиональном плане. Маркус очень гордится успехам Аминаты на Евровидении (6 место на большом конкурсе в 2015 году) и поддерживал её на Национальном отборочном туре, находясь в статусе конкурента (оба артиста были в финале). Песня "Impossible" - это уже вторая совместная работа музыкантов, в 2018 году они выпустили англоязычную дуэтную песню "Last Dance", которую по достоинству отметили в европейских странах.