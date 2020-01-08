Маркус Рива начал год с новой и очень личной песней о невозможном

Певец Маркус Рива выпустил песню, созданную совместно с латвийской певицей, финалисткой Евровидения-2015 Аминатой Савадаго. Личный рассказ с глубоким смыслом про внутреннюю веру и несломленный дух, который объединяет обоих артистов и призывает каждого больше прислушиваться к себе.
Маркус Рива выбрал магическую дату для релиза - 7 января 2020 года.
"Песня с названием "Impossible" - это автобиографический рассказ о моих чувствах и моём опыте. Но этот рассказать найти в своей жизни может каждый, кто хоть раз сталкивался с трудностями на своём жизненном пути," - делится Маркус Рива.
"Мы живём в эру, в которой мы настолько уязвимы - разрушить чьи-то мечты и надежды, высмеять и опорочить очень легко, но только каждый из нас сам знает свою дорогу. Нужно продолжать верить в себя и в свои силы! Только так мы сможем быть непоколебимыми", - объясняет певец.
Песня написана в тандеме с Аминатой Савадаго - артисты не только близкие друзья, которых объединяют похожие взгляды и жизненный опыт, но они и всегда друг друга поддерживают в профессиональном плане. Маркус очень гордится успехам Аминаты на Евровидении (6 место на большом конкурсе в 2015 году) и поддерживал её на Национальном отборочном туре, находясь в статусе конкурента (оба артиста были в финале). Песня "Impossible" - это уже вторая совместная работа музыкантов, в 2018 году они выпустили англоязычную дуэтную песню "Last Dance", которую по достоинству отметили в европейских странах.
Работу над песней "Impossible" начали ещё летом, а записана она в октябре в Лос-Анджелосе. Продюсером песни является G'harah "PK" Degeddingseze, который известен своим сотрудничеством с такими артистами, как: Крис Браун, Николь Шерзингер, Палома Фейт, "2 Chainz" и т.д. Кстати, Маркус уже успешно сотрудничал с ним ранее над песнями "Take me down" и "I can".
Песня Маркуса уже доступна на всех цифровых музыкальных платформах