Время Januhairy: женщины по всему миру открыто демонстрируют свою волосатость

В ноябре в рамках кампании Movember мужчин призывали отращивать усы и проверить свое здоровье. Оказывается, и у женщин имеется подобная "волосатая" акция - она получила название Januhairy и заключается в том, чтобы не избавляться от волос на теле в течение всего января.