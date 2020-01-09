Время Januhairy: женщины по всему миру открыто демонстрируют свою волосатость

В ноябре в рамках кампании Movember мужчин призывали отращивать усы и проверить свое здоровье. Оказывается, и у женщин имеется подобная "волосатая" акция - она получила название Januhairy и заключается в том, чтобы не избавляться от волос на теле в течение всего января.
У этой кампании, развернувшейся в соцсетях, двойная цель: опровергнуть представление о том, что красота женщины заключается исключительно в гладко выбритом теле, и собрать средства для предотвращения кризиса, вызванного изменением климата.
"Очень волосатого вам всем нового года!!!" - можно прочитать в Instagram-аккаунте Januhairy. -
Сегодня отмечается первый день #januhairy2020, когда женщины всего мира собираются вместе, чтобы забыть о бритве на целый месяц".
А что вы думаете о стандартах красоты и об этой акции?