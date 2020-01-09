Чт, 9.01.2020
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"Никогда не вернусь на сцену": Андрей Губин опроверг свое возвращение

Андрей Губин

ФОТО: скриншот видео

Ранее в СМИ прозвучала информация о том, что певец Андрей Губин собирается вернуться к концертной деятельности. Но исполнитель опроверг эти новости. Об этом пишет "Экспресс-газета". 

О громком возвращении заявил аранжировщик Тарас Ващишин 

Андрею Губину посыпались многочисленные предложения о сотрудничестве. Но он отказался. 

"Это чушь. Выступать не хочу. И никогда не вернусь на сцену. Не знаю, зачем Тарас это написал", – отвечал всем им Губин.

Напомним, певец прервал карьеру на пике славы в середине 2000-х. Губин ведет затворническую жизнь и страдает от болезни нервной системы. 

"Музыканту давно пора оформить инвалидность", – цитирует издание его коллег.

Андрей неоднократно рассказывал, что постоянно испытывает постоянные лицевые боли. Музыка - это якобы единственный доход звезды 90-х. 

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