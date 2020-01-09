Пассажир поезда Москва-Рига пытался нелегально провезти более 90 тысяч долларов

Управление налогово-таможенной полиции Службы государственных доходов (СГД) начало уголовный процесс о перемещении через границу Латвии незадекларированных и, возможно, преступно нажитых 90 100 долларов США на поезде Москва-Рига, сообщили агентству LETA в СГД.
В январе в сотрудничестве с Государственной пограничной охраной и таможенным управлением СГД был проведен таможенный контроль пассажира поезда Москва-Рига. Контроль был проведен на основании полученной информации о возможном провозе крупной суммы незадекларированных наличных через границу на территорию ЕС.
Гражданин России 1980 г. рожд., имеющий вид на жительство в Латвии, вез в ручном багаже 90 100 долларов США.
Уголовный процесс начат по ч. 2 ст. 195.2 и ч. 3 ст. 195 Уголовного закона.