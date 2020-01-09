Пассажир поезда Москва-Рига пытался нелегально провезти более 90 тысяч долларов

В январе в сотрудничестве с Государственной пограничной охраной и таможенным управлением СГД был проведен таможенный контроль пассажира поезда Москва-Рига. Контроль был проведен на основании полученной информации о возможном провозе крупной суммы незадекларированных наличных через границу на территорию ЕС.