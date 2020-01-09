Чт, 9.01.2020
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Пассажир поезда Москва-Рига пытался нелегально провезти более 90 тысяч долларов

Деньги. Иллюстративное фото.

ФОТО: Pexels

Управление налогово-таможенной полиции Службы государственных доходов (СГД) начало уголовный процесс о перемещении через границу Латвии незадекларированных и, возможно, преступно нажитых 90 100 долларов США на поезде Москва-Рига, сообщили агентству LETA в СГД. 

В январе в сотрудничестве с Государственной пограничной охраной и таможенным управлением СГД был проведен таможенный контроль пассажира поезда Москва-Рига. Контроль был проведен на основании полученной информации о возможном провозе крупной суммы незадекларированных наличных через границу на территорию ЕС. 

Гражданин России 1980 г. рожд., имеющий вид на жительство в Латвии, вез в ручном багаже 90 100 долларов США. 

Уголовный процесс начат по ч. 2 ст. 195.2 и ч. 3 ст. 195 Уголовного закона.

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