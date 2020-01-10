Аборт, бесплодие и суровая болезнь: трагедия главной Снежной королевы советского кино

Советская актриса Наталья Климова запомнилась зрителям по роли в фильме-сказке "Снежная королева". Артистка сыграла там роль хладнокровной и величественной повелительницы мороза. Но судьба этой звезды кинематографа не была успешной, да и женщина никогда не узнала, что такое быть матерью.
В 2013 году Первый канал выпустил документальный фильм о Наталье Климовой и ее супруге - актере Владимире Заманском.
Звезда зажглась
Звезда Натальи Климовой зажглась стремительно, но на пике карьеры артистка внезапно исчезла.
Про ранние годы жизни будущей "снежной королевы" известно мало. Лишь то, что в 1963 году она окончила Школу-студию при МХАТ.
Сейчас мало кто вспомнит, но эффектная брюнетка исполнила яркую роль – красавицы Зои Монроз в экранизации повести Толстого "Гиперболоид инженера Гарина". Этот необычный фильм в стиле нуар полюбился зрителям.
У Климовой были еще две яркие роли - Весна в "Снегурочке" и Хозяйка Медной горы в "Сказах Уральских гор".
Любовь на всю жизнь
Климова нашла себе мужчину под стать - популярного в СССР актера Владимира Заманского. Расписались артисты в 1962 году.
Это была настоящая любовь на всю жизнь. С тех пор, как они начали встречаться, то никогда не расставались. Сейчас супруги живут в Муроме, где они приобрели часть старинного дома, раньше служившего баней. Владимир Петрович все отреставрировал и сделал капитальный ремонт.
"Самая прозаическая и нормальная встреча", - вспоминает Наталья их знакомство.
Актриса признается, что бывало по-разному, но все равно они всегда были вместе. По словам Климовой, они единая душа, которую не разделить. Конечно, были и взаимные обиды, грехи, но это все в прошлом.
"Часто подолгу расставались. Но это не помешало. Наоборот", - уточняет актриса.
Роковое решение
У актрисы так и не было детей. Журналистам она рассказала, что в юности совершила глупость - сделала аборт.
"Я переходила на четвертый курс. Я должна была учиться. Если бы мне кто сказал", - призналась актриса.
Аборт в итоге имел решающее значение. Актриса больше не могла иметь детей.
Сейчас Заманский считает, что это была глупость - эгоизм. Но теперь ничего не поделаешь.
"Я не хочу даже касаться этого", - сказал он журналисту Первого канала.
Помешало еще то, что у Натальи отрицательный резус-фактор. Женщина решила тогда, что ребенок будет в следующий раз, но следующего раза не было.
Конец карьеры
После 1970 года Климова сразил новый удар. Она пропала с киноэкранов и полностью прекратила карьеру. Виной всему тяжелое заболевание - туберкулез крови.
Сейчас Наталья Климова ведет очень набожный образ жизни, практически аскетичный.
Бывшая актриса не любит вспоминать прошлое и свои роли, которых было всего десять. Несколько лет женщина провела в больницах и перенесла четыре операции.
Теперь 81-летняя Наталья Ивановна и 93-летний Владимир Петрович доживают бездетную и одинокую старость. Супруги целиком посвятили себя религии.