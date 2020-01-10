Аборт, бесплодие и суровая болезнь: трагедия главной Снежной королевы советского кино

В 2013 году Первый канал выпустил документальный фильм о Наталье Климовой и ее супруге - актере Владимире Заманском.

Звезда зажглась

Звезда Натальи Климовой зажглась стремительно, но на пике карьеры артистка внезапно исчезла.

Про ранние годы жизни будущей "снежной королевы" известно мало. Лишь то, что в 1963 году она окончила Школу-студию при МХАТ.

Сейчас мало кто вспомнит, но эффектная брюнетка исполнила яркую роль – красавицы Зои Монроз в экранизации повести Толстого "Гиперболоид инженера Гарина". Этот необычный фильм в стиле нуар полюбился зрителям.

У Климовой были еще две яркие роли - Весна в "Снегурочке" и Хозяйка Медной горы в "Сказах Уральских гор".

Любовь на всю жизнь

Наталья Климова и Владимир Заманский ФОТО: Кадр из передачи "Пусть говорят"

Климова нашла себе мужчину под стать - популярного в СССР актера Владимира Заманского. Расписались артисты в 1962 году.

Это была настоящая любовь на всю жизнь. С тех пор, как они начали встречаться, то никогда не расставались. Сейчас супруги живут в Муроме, где они приобрели часть старинного дома, раньше служившего баней. Владимир Петрович все отреставрировал и сделал капитальный ремонт.

Владимир Заманский ФОТО: скриншот видео

"Самая прозаическая и нормальная встреча", - вспоминает Наталья их знакомство.

Актриса признается, что бывало по-разному, но все равно они всегда были вместе. По словам Климовой, они единая душа, которую не разделить. Конечно, были и взаимные обиды, грехи, но это все в прошлом.

"Часто подолгу расставались. Но это не помешало. Наоборот", - уточняет актриса.

Роковое решение

У актрисы так и не было детей. Журналистам она рассказала, что в юности совершила глупость - сделала аборт.

"Я переходила на четвертый курс. Я должна была учиться. Если бы мне кто сказал", - призналась актриса.

Аборт в итоге имел решающее значение. Актриса больше не могла иметь детей.

Сейчас Заманский считает, что это была глупость - эгоизм. Но теперь ничего не поделаешь.

"Я не хочу даже касаться этого", - сказал он журналисту Первого канала.

Помешало еще то, что у Натальи отрицательный резус-фактор. Женщина решила тогда, что ребенок будет в следующий раз, но следующего раза не было.

Наталья Климова ФОТО: скриншот видео

Конец карьеры

После 1970 года Климова сразил новый удар. Она пропала с киноэкранов и полностью прекратила карьеру. Виной всему тяжелое заболевание - туберкулез крови.

Сейчас Наталья Климова ведет очень набожный образ жизни, практически аскетичный.

Бывшая актриса не любит вспоминать прошлое и свои роли, которых было всего десять. Несколько лет женщина провела в больницах и перенесла четыре операции.