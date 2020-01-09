Пт, 10.01.2020
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  • Трюдо: разведслужбы Канады и ее союзников считают, что украинский самолёт был сбит иранской ракетой

Трюдо: разведслужбы Канады и ее союзников считают, что украинский самолёт был сбит иранской ракетой

Джастин Трюдо

ФОТО: SCANPIX

Разведслужбы Канады и ее союзников считают, что причиной крушения украинского пассажирского самолёта близ Тегерана стало попадание иранской ракеты класса "земля-воздух", заявил в четверг канадский премьер Джастин Трюдо, пишет "Медуза". 

"Возможно, это было непреднамеренно", — сказал Трюдо, слова которого цитирует CNN. Премьер Канады призвал провести тщательное расследование, чтобы выяснить, что случилось на самом деле.

Ранее ряд СМИ сообщил, что Иран по ошибке сбил украинский самолет.

Пассажирский самолет Boeing 737-800, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту были 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все погибли.

Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании.

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