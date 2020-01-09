Трюдо: разведслужбы Канады и ее союзников считают, что украинский самолёт был сбит иранской ракетой

"Возможно, это было непреднамеренно", — сказал Трюдо, слова которого цитирует CNN. Премьер Канады призвал провести тщательное расследование, чтобы выяснить, что случилось на самом деле.

Пассажирский самолет Boeing 737-800, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту были 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все погибли.