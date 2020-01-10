Пт, 10.01.2020
18 апреля: Хабиб Нурмагомедов - Тони Фергюсон. Это уже пятая попытка организовать данный бой. Ранее по разным причинам всё отменялось, но за это время одно осталось неизменным - оба бойца ни разу не проиграли. TVNET

"Это же Супер Марио": Тимати сбрил бороду, поклонники его не узнают

Vene räppar Timati oma kaupluse Black Star Wear esinduses Tallinnas, 24.11.2019

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Российский хип-хоп исполнитель Тимати (наст. имя - Тимур Юнусов) остался без своей бороды. Певец сбрил ее после спора с дочерью. Свое преображение артист разместил в Instagram. 

Певец разместил видео спора с пятилетней дочкой Алисой. Тимати предложил девочке сыграть с ним в популярную игру "Камень, ножницы, бумага". В случае выигрыша они договорились смотреть не мультики, а фильм, который выберет исполнитель. Дочь же попросила, чтобы в случае ее победы, папа сбрил бороду.

Галерея: Концерт рэпера Тимати

В итоге победила Алиса. Тимати пришлось брить бороду. В ванной артист заснял весь процесс на телефон. В результате рэпер оставил лишь усы, про них девочка ничего не говорила. 

"Она ушла, но обещала через две недели вернуться", - подписал видео он. 

Подписчики артиста отнеслись к преображению положительно. Кроме того, фолловерам понравилось, что он сдержал слово, которое дал дочери. Комментаторы пришли к выводу, что теперь Тимати похож на Супер Марио, Фредди Меркьюри и даже Пабло Эскобара. 

"Фредди Меркьюри, ты ли это?", "Это же Супер Марио", "Молодой Фредди Меркьюри", "Эль Чапо", "Пабло Эскобар", - писали люди под публикацией. 

 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ