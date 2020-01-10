"Это же Супер Марио": Тимати сбрил бороду, поклонники его не узнают

Певец разместил видео спора с пятилетней дочкой Алисой. Тимати предложил девочке сыграть с ним в популярную игру "Камень, ножницы, бумага". В случае выигрыша они договорились смотреть не мультики, а фильм, который выберет исполнитель. Дочь же попросила, чтобы в случае ее победы, папа сбрил бороду.

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В итоге победила Алиса. Тимати пришлось брить бороду. В ванной артист заснял весь процесс на телефон. В результате рэпер оставил лишь усы, про них девочка ничего не говорила.

"Она ушла, но обещала через две недели вернуться", - подписал видео он.

Подписчики артиста отнеслись к преображению положительно. Кроме того, фолловерам понравилось, что он сдержал слово, которое дал дочери. Комментаторы пришли к выводу, что теперь Тимати похож на Супер Марио, Фредди Меркьюри и даже Пабло Эскобара.