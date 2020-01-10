Умер солист группы "140 ударов в минуту" Юрий Абрамов

"Не стало Юры Абрамова, друзья, подробностей пока не знаю сам", - написал он у себя на странице во "Вконтакте".

Сообщается, что маме артиста Наталье очень нужна финансовая поддержка для проведения похорон, чтобы достойно проводить артиста в последний путь.

"Скончался вчера. По предварительной версии, он упал и ударился головой. Он долго пролежал на улице, было частичное обморожение. Вырезали гематому из головы, но не спасли уже", - цитирует Конева агенство ТАСС.

Юрий Абрамов был солистом и диджеем популярного танцевального проекта "140 ударов в минуту". Он покинул группу в 2002 году. Самые известные хиты коллектива: "Тополя", "Глупая девчонка", "Я скучаю по тебе", "Ты одна", "А я иду по осени", "Знай", "На расстоянии дыхания", "Старший брат" и другие.