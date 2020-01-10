Латвия предоставила политическое убежище журналисту "Росбалта"

По словам адвоката, такое решение было принято в начале ноября прошлого года.

"Ему был предоставлен статус беженца в соответствии с законом Латвии об убежище и Конвенцией ООН о беженцах", - цитирует юриста издание.

В России журналиста обвиняют в клевете на бизнесмена Алишера Усманова.

Защитник Шварева добавил, что было признано, что журналисту угрожает опасность при возвращении в Россию, а его преследование является политическим и дискриминационным.

В России следствие считает, что Шварев в статьях распространял заведомо ложные сведения о предполагаемых связях структур Алишера Усманова с влиятельным вором в законе Захарием Калашовым (Шакро Молодой), порочащие честь и достоинство бизнесмена, пишет "Медуза".