Пт, 10.01.2020
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Латвия предоставила политическое убежище журналисту "Росбалта"

Алишер Усманов

ФОТО: Reuters/ScanPix

​Латвия предоставила политическое убежище журналисту российского издания "Росбалт" Александру Швареву, пишет РБК со ссылкой на адвоката журналиста Алексея Елисеева.

По словам адвоката, такое решение было принято в начале ноября прошлого года.

"Ему был предоставлен статус беженца в соответствии с законом Латвии об убежище и Конвенцией ООН о беженцах", - цитирует юриста издание.

В России журналиста обвиняют в клевете на бизнесмена Алишера Усманова.

Защитник Шварева добавил, что было признано, что журналисту угрожает опасность при возвращении в Россию, а его преследование является политическим и дискриминационным.

В России следствие считает, что Шварев в статьях распространял заведомо ложные сведения о предполагаемых связях структур Алишера Усманова с влиятельным вором в законе Захарием Калашовым (Шакро Молодой), порочащие честь и достоинство бизнесмена, пишет "Медуза". 

Россия объявила журналиста в международный розыск. Он заочно арестован.

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