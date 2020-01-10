Латвия предоставила политическое убежище журналисту "Росбалта"

Латвия предоставила политическое убежище журналисту российского издания "Росбалт" Александру Швареву, пишет РБК со ссылкой на адвоката журналиста Алексея Елисеева.
По словам адвоката, такое решение было принято в начале ноября прошлого года.
"Ему был предоставлен статус беженца в соответствии с законом Латвии об убежище и Конвенцией ООН о беженцах", - цитирует юриста издание.
В России журналиста обвиняют в клевете на бизнесмена Алишера Усманова.
Защитник Шварева добавил, что было признано, что журналисту угрожает опасность при возвращении в Россию, а его преследование является политическим и дискриминационным.
В России следствие считает, что Шварев в статьях распространял заведомо ложные сведения о предполагаемых связях структур Алишера Усманова с влиятельным вором в законе Захарием Калашовым (Шакро Молодой), порочащие честь и достоинство бизнесмена, пишет "Медуза".
Россия объявила журналиста в международный розыск. Он заочно арестован.