Сб, 11.01.2020
Она хотела, чтобы я заверил ее, что войны не будет. Я сказал, чтобы она не волновалась. Сказал, что ничего не случится. Хассан Шадху, муж погибшей в иранской авиакатастрофе

Киркоров обжаловал решение суда о продаже его латвийской квартиры

Филипп Киркоров

ФОТО: Пресс-фото

Российский исполнитель Филипп Киркоров обжаловал решение Таганского районного суда, взыскавшего с него 779 тысяч евро. Об этом сообщает издание Газета.ru со ссылкой на агентство "Москва".

Известно, что в суд поступила жалоба артиста на решение суда от 5 декабря. 

В итоге Филипп Киркоров обжаловал решение суда о продаже его ипотечной квартиры. 

Напомним, Таганский суд удовлетворил иск ликвидируемого латвийского банка ABLV Bank и взыскал с Филиппа Киркорова и его компании 779 тысяч евро задолженности, штрафов и процентов по кредитному договору.

Согласно заключению суда было необходимо продать квартиру артиста (со всей мебелью) с установленной начальной стоимостью 2,9 миллиона евро. 

Кроме того, в феврале 2018 года ABLV Bank объявил о самоликвидации после обвинений в пособничестве по отмыванию денег, уходу от валютного контроля и содействию Северной Корее в реализации ее ядерной программы.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ