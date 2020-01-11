Киркоров обжаловал решение суда о продаже его латвийской квартиры

Известно, что в суд поступила жалоба артиста на решение суда от 5 декабря.

В итоге Филипп Киркоров обжаловал решение суда о продаже его ипотечной квартиры.

Напомним, Таганский суд удовлетворил иск ликвидируемого латвийского банка ABLV Bank и взыскал с Филиппа Киркорова и его компании 779 тысяч евро задолженности, штрафов и процентов по кредитному договору.

Согласно заключению суда было необходимо продать квартиру артиста (со всей мебелью) с установленной начальной стоимостью 2,9 миллиона евро.