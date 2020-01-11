Киркоров обжаловал решение суда о продаже его латвийской квартиры

Российский исполнитель Филипп Киркоров обжаловал решение Таганского районного суда, взыскавшего с него 779 тысяч евро. Об этом сообщает издание Газета.ru со ссылкой на агентство "Москва".
Известно, что в суд поступила жалоба артиста на решение суда от 5 декабря.
В итоге Филипп Киркоров обжаловал решение суда о продаже его ипотечной квартиры.
Напомним, Таганский суд удовлетворил иск ликвидируемого латвийского банка ABLV Bank и взыскал с Филиппа Киркорова и его компании 779 тысяч евро задолженности, штрафов и процентов по кредитному договору.
Согласно заключению суда было необходимо продать квартиру артиста (со всей мебелью) с установленной начальной стоимостью 2,9 миллиона евро.
Кроме того, в феврале 2018 года ABLV Bank объявил о самоликвидации после обвинений в пособничестве по отмыванию денег, уходу от валютного контроля и содействию Северной Корее в реализации ее ядерной программы.