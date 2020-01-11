В честь Дэвида Боуи в Париже назовут улицу

Одна из улиц Парижа вскоре будет названа в честь британского рок-музыканта Дэвида Боуи, сообщил в пятницу мэр района города, сообщает AFP.
"В 13-м районе Парижа скоро появится улица Дэвида Боуи (Rue David Bowie)", - сказал мэр района Жером Куме.
52-летний мэр из Социалистической партии, который признает себя фанатом скончавшегося в 2016 году Боуи, сказал, что имя этой мегазвезды рок-музыки будет дано новой улице у железнодорожной станции Аустерлица на юго-востоке Парижа.
Название улицы в честь музыканта в феврале должна утвердить Парижская городская дума, и Куме считает, что это произойдет без проблем.
У Боуи, которому 8 января исполнилось бы 73 года, "была сильная связь с городом света [Парижем]", сказал Куме.