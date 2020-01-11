Сб, 11.01.2020
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Стань своим любимым героем! На Кипсале стартовал Wintercon

WinterCon V

ФОТО: Mārtiņš Otto, TVNET

В конце этой недели, 11 и 12 января, вы вставочном холле Кипсала проходит уже шестое мероприятие WinterCon, собирающее любителей видеоигр, анимационных фильмов и сериалов, а также комиксов со всей Балтии. Гвоздем мероприятия, как и в прошлые годы, стал "парад" кослей-костюмов.

На мероприятии также можно ознакомиться с миром настольных игр, консолей и компьютерных игр, а также миром "крафтинга", развлекательных технологий, современного изобразительного искусства, комиксов и литературы. Кроме того, присутствующие могут понаблюдать за состязаниями в настольные и видеоигры.

Галерея: На Кипсале стартовал Wintercon

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