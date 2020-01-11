Стань своим любимым героем! На Кипсале стартовал Wintercon

На мероприятии также можно ознакомиться с миром настольных игр, консолей и компьютерных игр, а также миром "крафтинга", развлекательных технологий, современного изобразительного искусства, комиксов и литературы. Кроме того, присутствующие могут понаблюдать за состязаниями в настольные и видеоигры.