Стань своим любимым героем! На Кипсале стартовал Wintercon

В конце этой недели, 11 и 12 января, вы вставочном холле Кипсала проходит уже шестое мероприятие WinterCon, собирающее любителей видеоигр, анимационных фильмов и сериалов, а также комиксов со всей Балтии. Гвоздем мероприятия, как и в прошлые годы, стал "парад" кослей-костюмов.
На мероприятии также можно ознакомиться с миром настольных игр, консолей и компьютерных игр, а также миром "крафтинга", развлекательных технологий, современного изобразительного искусства, комиксов и литературы. Кроме того, присутствующие могут понаблюдать за состязаниями в настольные и видеоигры.
Галерея: На Кипсале стартовал Wintercon