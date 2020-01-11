Как происходит спасение латвийцев из иностранных тюрем и почему не все этого хотят?

Чаще всего граждане Латвии попадают в иностранные тюрьмы за контрабанду наркотиков, воровство, ограбления или нанесение телесных повреждений. Приговоры - от одного до 20 лет тюрьмы.

"Очень актуальной проблемой является перевозка наркотиков, за что приговаривают к очень суровым срокам. К сожалению, подданные нашего государства все чаще попадают в такие ситуации и сурово наказываются", - пояснил представитель МИД Янис Бекерис.

Одна единственная надежда - Министерство юстиции, в силах которого добиться выдачи, чтобы наказание понести в латвийских местах заключения. Во все прошлые годы было в среднем 40 таких дел в год. В прошлом году помощь была оказана 33 подданным Латвии.

"В Латвию доставляются более 90% лиц, которые этого хотят. Число очень большое. Любое государство с удовольствием освобождается от иностранцев, чистит свои тюрьмы. С этим проблемы нет, все пытаются выбраться," - рассказал заместитель директора департамента по международному сотрудничеству Министерства юстиции Илвар Туркопулс.

Прибывая в Латвию, осужденный за границей гражданин Латвии не находится на свободе - этих людей привозят в одну из латвийских тюрем. Латвийские суды также пересматривают срок тюремного заключения, так как у нас меры наказания могут быть мягче, чем в других странах.

"Если наказание меньше, то оно может быть таким только с согласия другого государства. Государство спрашивает - какое тогда наказание ему полагается.

Если в Латвии это три года, а за рубежом 15 лет, то государство обдумывает свое согласие и рассматривает возможность выдачи. Если государство не соглашается, то ничего не происходит", - указал представитель Минюста.

Например, в Латвии не сажают за хулиганство, а в Таиланде это уголовно наказуемое преступление. В таких случаях гражданам Латвии помочь нельзя.

Несколько подданных Латвии, о которых публично не говорится, в странах Азии были приговорены даже к смертной казни, однако вовлечение ответственных латвийских служб спасло этих людей, и их выдали Латвии.

В свою очередь находящиеся в норвежских тюрьмах граждане Латвии вообще не просят помощи Министерства юстиции в выдаче для того, чтобы отсидеть срок в Латвии.

Причина - норвежские тюрьмы так же хороши, как гостиницы высокого класса с физиотерапевтом, массажем, компьютерными играми и бесплатными фруктами. Большая часть находящихся в иностранных тюрьмах подданных Латвии не только не просит Латвию о помощи, но из-за стыда даже скрывает это от родственников.

Раз в месяц из-за тюремных стен они звонят и лгут, что работают. Однако движение есть и в обратном направлении - государства просят выдать живущих в Латвии граждан для суда за границей за совершенные там преступления.

В страны Евросоюза выдача удовлетворяется почти во всех случаях. Единственные третьи страны, которым Латвия выдает для суда своих граждан - это США, Исландия и Норвегия.