Вс, 12.01.2020
Она хотела, чтобы я заверил ее, что войны не будет. Я сказал, чтобы она не волновалась. Сказал, что ничего не случится. Хассан Шадху, муж погибшей в иранской авиакатастрофе

Фото: Настя Каменских сменила прическу и стала неузнаваемой

Настя Каменских

ФОТО: https://www.instagram.com/kamenskux/

Популярная исполнительница Настя Каменских сейчас проводит время в Мексике, где экспериментирует со стилем. Певица поделилась свежими снимками на своей Instagram-странице. 

Напомним, певица активно изучает испанский язык, поэтому каникулы в Мексике - это прекрасная возможность попрактиковаться. 

На странице звезды видно не только, как она отдыхает, но и активно меняет прически, макияж и наряды.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Настя Каменских разместила снимок без макияжа, с косичками на голове и сережкой в носу. Подписчики звезды принялись активно комментировать фотографию. Люди не жалели не только комплиментов, но и критики. 

"Смотрю на твою серёжку и хочется, как бычка потянуть", "Мерзкая", "Крутая", "Ты на лет 16 выглядишь", "Тебе вот эти косички не идут", "Фантастична", "Красотка", - писали фолловеры. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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