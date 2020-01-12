Фото: Настя Каменских сменила прическу и стала неузнаваемой

На странице звезды видно не только, как она отдыхает, но и активно меняет прически, макияж и наряды.

Настя Каменских разместила снимок без макияжа, с косичками на голове и сережкой в носу. Подписчики звезды принялись активно комментировать фотографию. Люди не жалели не только комплиментов, но и критики.