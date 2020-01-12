Фото: Настя Каменских сменила прическу и стала неузнаваемой

Популярная исполнительница Настя Каменских сейчас проводит время в Мексике, где экспериментирует со стилем. Певица поделилась свежими снимками на своей Instagram-странице.
Напомним, певица активно изучает испанский язык, поэтому каникулы в Мексике - это прекрасная возможность попрактиковаться.
На странице звезды видно не только, как она отдыхает, но и активно меняет прически, макияж и наряды.
Настя Каменских разместила снимок без макияжа, с косичками на голове и сережкой в носу. Подписчики звезды принялись активно комментировать фотографию. Люди не жалели не только комплиментов, но и критики.
"Смотрю на твою серёжку и хочется, как бычка потянуть", "Мерзкая", "Крутая", "Ты на лет 16 выглядишь", "Тебе вот эти косички не идут", "Фантастична", "Красотка", - писали фолловеры.