Откровения порнофотографа из Риги: гонорары и обман моделей

В порно может сниматься и женщина, которая старше. К примеру, модели после 35 лет подходит на американский рынок, а до 35 - на европейский.

"Порнозвезды могут работать до конца жизни. До пенсии так точно", - указывает он.

Если человек хочет стать порномоделью, то надо понимать,что есть люди, которые промышляют шантажом. Находят модель на сайте MetArt, ищут ее на Facebook, а потом шантажируют.

Янис уверен, что решающим моментом для съемок у большинства девушек являются легкие деньги.

"Все решают деньги. Это не мешки и не вагоны грузить", - подмечает он.

Он уточняет, что контингент совершенно разный. Примечателен тот факт, что девушки которые идут дальше, имеют "очень жидкие волосы".

Девушка может на съемке уйти и сказать, что не хочет - ее никто не держит. Но если ты хочешь стать порнозвездой, то вся твоя жизнь должна превратиться в порнобизнес. Ты больше ни о чем не можешь думать.

Чулки. Каблуки. Иллюстративное фото. ФОТО: pixabay.com

Процесс съемки и роль агента

Обычно в режиме open-legs проходит первый съемочный день. Если девушка не очень, то у нее максимум два съемочных дня open-legs, дальше "жестче все".

Как правило, один такой сет – это 150 фотографий. Таких надо сделать с одной моделью, как минимум, четыре. Если хорошо готовить сет, то можно уложиться в полтора часа. Если так, как обычно в Латвии к этому подходят (поверхностно), то можно уложиться в 40 минут.

Если девушка не достигла каких-то результатов, это вина не только девушки. Это также вина фотографа или того, кто организовывал съемку, может быть и вина ретушера.

"Девушка может быть очаровательной и суперсложенной по фигуре, но если рейтинг на MetArt у нее так себе (до 8 баллов), то у нее максимум три съемочных дня.

Тогда ей предлагают, что докинут еще 50 евро и надо будет снять фото и видео с мастурбацией", - раскрывает нам нюансы откровенной съемки Янис.

ФОТО: скриншот с сайта Metart.com

Огромное значение в этом бизнесе играют агенты или так называемые агентства.

В Латвии подобными съемками занимается агентство Unamodels, второе название Янис не смог вспомнить.

"Обычно – это простое объявление, на которое нельзя попадаться. Если ты не хочешь попасть в порнуху, то нельзя идти на объявление, где указан вопрос про рост и говорится, что опыт не имеет значения, но мы вам платим деньги", - объясняет он.

Там вы приходите на кастинг, где вам подсунут анкету, где прощупывают, насколько вы далеко готовы зайти. Никто не говорит, что там будет дальше. Потом кастинговые фото ретушируются и отправляются в MetArt. Компания смотрит и говорит, кто им нравится. После чего агент связывается с моделями и начинает раскручивать на откровенные фотоссесии.

Девушка. Эротика. Иллюстративное фото. ФОТО: pixabay.com