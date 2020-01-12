Назад в Европарламент: Мамыкин станет помощником эстонского евродепутата

Эстонская политик среди преимуществ Мамыкина выделила то, что он говорит по-французски. По ее словам, этого языка не знает никто из ее офиса.

Также Тоом добавила, что Мамыкин - эксперт во внешней политике, он был докладчиком Европейского парламента по Грузии.

"Мне нужен кто-то, кто доберется до сути вещей и потом поможет мне сделать то же самое", - заявила Тоом.

Отмечается, что ее прежний помощник Евгений Тамме уходит, чтобы продолжить учебу в университете.

Напомним, известность и популярность Андрей Мамыкин обрел в качестве журналиста и телеведущего общественно-политической передачи на телеканале TV5 "Без цензуры".

Успел Мамыкин поработать и на Первом Балтийском канале, с которого ушел после того, как в 2014 году баллотировался в евродепутаты от партии "Согласие" и стал единственным, кто прошел в Европарламент от нее.