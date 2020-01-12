Назад в Европарламент: Мамыкин станет помощником эстонского евродепутата

Бывший евродепутат от Латвии Андрей Мамыкин станет ассистентом депутата Европейского парламента от Эстонии Яны Тоом, сообщила эстонская вещательная компания ERR.
Эстонская политик среди преимуществ Мамыкина выделила то, что он говорит по-французски. По ее словам, этого языка не знает никто из ее офиса.
Также Тоом добавила, что Мамыкин - эксперт во внешней политике, он был докладчиком Европейского парламента по Грузии.
"Мне нужен кто-то, кто доберется до сути вещей и потом поможет мне сделать то же самое", - заявила Тоом.
Отмечается, что ее прежний помощник Евгений Тамме уходит, чтобы продолжить учебу в университете.
Напомним, известность и популярность Андрей Мамыкин обрел в качестве журналиста и телеведущего общественно-политической передачи на телеканале TV5 "Без цензуры".
Успел Мамыкин поработать и на Первом Балтийском канале, с которого ушел после того, как в 2014 году баллотировался в евродепутаты от партии "Согласие" и стал единственным, кто прошел в Европарламент от нее.
В 2018 году Мамыкин сменил политическую принадлежность, присоединившись к партии Русский союз Латвии.