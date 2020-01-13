Старый Новый год 2020 с 13 на 14 января: что надо знать, и как правильно встретить

Новый год по юлианскому календарю (Старый Новый год) в 2020 году постучится в наши двери в ночь с 13 на 14 января. Этот день полонволшебства, а также интересных традиций и примет, о которых стоит помнить.
На самом деле традиций настолько много, что многие из них просто не дожили до нашего времени. Главное правило: отмечайте это событие с добром в сердце!
Почему отмечают Старый Новый год
Многие ошибочно полагают, что "старый" значит прошлый, но это не так. Имеется в виду праздник "на старый манер", как это было раньше, в начале XX века. Тогда Новый год отмечали по другому календарю. Из-за разницы между юлианским и грегорианским календарем праздник перенесли, но люди просто стали отмечать его дважды.
Верующие стремились отмечать праздник после Рождества, потому что можно было от души повеселиться, ведь в это время уже заканчивается рождественский пост.
Именно поэтому верующие решили праздновать Старый Новый год в ночь с 13 на 14 января. К ним присоединяются и остальные, ведь два праздника - это в два раза больше поводов для уютных вечеров, теплых встреч и загаданных желаний.
Традиции Старого Нового года
Раньше 14 января отмечался праздник день святого Василия. В этот праздник самым главным угощением было мясо, особенно свинина, - считалось, что это привлекает в дом благополучие. Именно поэтому
на Старый Новый год до сих пор принято готовить блюда из свинины. Вообще это праздник пышного стола, на который ставят много вкусностей.
Другие важные блюда - вареники, блины, манты.
Также это праздник щедрости. Нужно угощать не только близких и родственников, но и соседей. На Руси в этот день было принято делать пожертвования в пользу церкви. Это были в основном деньги, потому что сезон сбора урожая к тому времени был давным-давно окончен.
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Есть в Старый Новый год и запреты. Например,
нельзя брать и давать деньги в долг. 14 января нельзя убираться в доме, так как можно вынести с мусором и счастье с удачей.
Желательно больше отдыхать, поэтому после работы поторопитесь домой к своим близким.
Отмечайте этот праздник со своими близкими, сделайте подарок своей половинке, родственникам, лучшим друзьям.
Самое главное в день празднования Старого Нового года - избежать ссор, конфликтов и грусти. Постарайтесь наполнить этот праздник хорошим настроением, весельем и пиршеством.
Зажгите бенгальские огни, откройте шампанское и позвольте новогоднему чуду еще разок постучаться к вам в двери.
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Приметы Старого Нового года
Если встретить этот праздник в хорошем расположении духа, то весь следующий год пройдет под эгидой позитивных эмоций.
Было также в этот день и много погодных примет. Например, если на небе виднелись звезды - значит, летом можно ждать богатого урожая.
Холодный ветер означал, что лето будет очень жарким, а если шел обильный снегопад, то это говорило, что весной снег будет лежать очень долго.
Не забудьте загадать желание в этот волшебный праздник. Небольшая подсказка: ваше желание должно быть максимально позитивным и затрагивать не только вас самих, но и ваших друзей или родственников.
С наступающим Старым Новым годом всех! Добра, тепла, любви и благополучия!
Подготовлено по материалам dailyhoro.ru.