Старый Новый год 2020 с 13 на 14 января: что надо знать, и как правильно встретить

На самом деле традиций настолько много, что многие из них просто не дожили до нашего времени. Главное правило: отмечайте это событие с добром в сердце!

Почему отмечают Старый Новый год

Многие ошибочно полагают, что "старый" значит прошлый, но это не так. Имеется в виду праздник "на старый манер", как это было раньше, в начале XX века. Тогда Новый год отмечали по другому календарю. Из-за разницы между юлианским и грегорианским календарем праздник перенесли, но люди просто стали отмечать его дважды.

Верующие стремились отмечать праздник после Рождества, потому что можно было от души повеселиться, ведь в это время уже заканчивается рождественский пост.

Именно поэтому верующие решили праздновать Старый Новый год в ночь с 13 на 14 января. К ним присоединяются и остальные, ведь два праздника - это в два раза больше поводов для уютных вечеров, теплых встреч и загаданных желаний.

Традиции Старого Нового года

Раньше 14 января отмечался праздник день святого Василия. В этот праздник самым главным угощением было мясо, особенно свинина, - считалось, что это привлекает в дом благополучие. Именно поэтому

на Старый Новый год до сих пор принято готовить блюда из свинины. Вообще это праздник пышного стола, на который ставят много вкусностей.

Другие важные блюда - вареники, блины, манты.

Также это праздник щедрости. Нужно угощать не только близких и родственников, но и соседей. На Руси в этот день было принято делать пожертвования в пользу церкви. Это были в основном деньги, потому что сезон сбора урожая к тому времени был давным-давно окончен.

Галерея: Новогодний салют в Сиднее

Есть в Старый Новый год и запреты. Например,

нельзя брать и давать деньги в долг. 14 января нельзя убираться в доме, так как можно вынести с мусором и счастье с удачей.

Желательно больше отдыхать, поэтому после работы поторопитесь домой к своим близким.

Отмечайте этот праздник со своими близкими, сделайте подарок своей половинке, родственникам, лучшим друзьям.

Самое главное в день празднования Старого Нового года - избежать ссор, конфликтов и грусти. Постарайтесь наполнить этот праздник хорошим настроением, весельем и пиршеством.

Зажгите бенгальские огни, откройте шампанское и позвольте новогоднему чуду еще разок постучаться к вам в двери.

Галерея: Новый год в Дубае

Приметы Старого Нового года

Если встретить этот праздник в хорошем расположении духа, то весь следующий год пройдет под эгидой позитивных эмоций.

Было также в этот день и много погодных примет. Например, если на небе виднелись звезды - значит, летом можно ждать богатого урожая.

Холодный ветер означал, что лето будет очень жарким, а если шел обильный снегопад, то это говорило, что весной снег будет лежать очень долго.

Не забудьте загадать желание в этот волшебный праздник. Небольшая подсказка: ваше желание должно быть максимально позитивным и затрагивать не только вас самих, но и ваших друзей или родственников.

С наступающим Старым Новым годом всех! Добра, тепла, любви и благополучия!