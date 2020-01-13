Пн, 13.01.2020
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Фото: Андреа Бочелли вновь покорил Ригу своим божественным голосом

ФОТО: Mārtiņš Otto, TVNET

В воскресенье, 12 января, в "Арена Рига" выступил самый успешный классический артист современности Андреа Бочелли. 

Андреа Бочелли в очередной раз покорил Ригу своим божественным голосом, уникальным тембром и обширным репертуаром - от оперных шедевров до популярной музыки. 

Андреа Бочелли

ФОТО: Mārtiņš Otto, TVNET

Вместе с артистом выступили Каунасский государственный хор и Литовский государственный симфонический оркестр.

Дирижером был Карло Бернини (Carlo Bernini), с которым у Андера Бочелли многолетняя дружба и более трех десятилетий творческого сотрудничества. 

Карло Бернини

ФОТО: Mārtiņš Otto, TVNET

Одним из украшений концерта стала Франческа Майончи (Francesca Maionchi) (сопрано), которая выступила как сольно, так и вместе с мэтром. 

Франческа Майончи

ФОТО: Mārtiņš Otto, TVNET

Уроженка Тосканы Ilarija Della Bidia уже знакома латвийской публике по совместному выступлению с Андреа Бочелли в 2017 году.

Вокалистка тронула души зрителей чувственным исполнением композиции Луи Армстронг "What a wonderful world". 

Кроме того, в концерте приняла участие очаровательная и талантливая скрипачка  Анастасия Петришак. Вот уже 15 лет она сотрудничает с Андреа Бочелли, который приглашает её в качестве гостя-солиста на многочисленные концерты в Италии и за рубежом.

Смотрите небольшой фотоотчет с концерта великолепного Андреа Бочелли:

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