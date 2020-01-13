Фото: Андреа Бочелли вновь покорил Ригу своим божественным голосом

В воскресенье, 12 января, в "Арена Рига" выступил самый успешный классический артист современности Андреа Бочелли.
Андреа Бочелли в очередной раз покорил Ригу своим божественным голосом, уникальным тембром и обширным репертуаром - от оперных шедевров до популярной музыки.
Вместе с артистом выступили Каунасский государственный хор и Литовский государственный симфонический оркестр.
Дирижером был Карло Бернини (Carlo Bernini), с которым у Андера Бочелли многолетняя дружба и более трех десятилетий творческого сотрудничества.
Одним из украшений концерта стала Франческа Майончи (Francesca Maionchi) (сопрано), которая выступила как сольно, так и вместе с мэтром.
Уроженка Тосканы Ilarija Della Bidia уже знакома латвийской публике по совместному выступлению с Андреа Бочелли в 2017 году.
Вокалистка тронула души зрителей чувственным исполнением композиции Луи Армстронг "What a wonderful world".
Кроме того, в концерте приняла участие очаровательная и талантливая скрипачка Анастасия Петришак. Вот уже 15 лет она сотрудничает с Андреа Бочелли, который приглашает её в качестве гостя-солиста на многочисленные концерты в Италии и за рубежом.
Смотрите небольшой фотоотчет с концерта великолепного Андреа Бочелли: