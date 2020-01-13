Фото: Андреа Бочелли вновь покорил Ригу своим божественным голосом

Одним из украшений концерта стала Франческа Майончи (Francesca Maionchi) (сопрано), которая выступила как сольно, так и вместе с мэтром.

Кроме того, в концерте приняла участие очаровательная и талантливая скрипачка Анастасия Петришак. Вот уже 15 лет она сотрудничает с Андреа Бочелли, который приглашает её в качестве гостя-солиста на многочисленные концерты в Италии и за рубежом.