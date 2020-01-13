Фото: Что объединяет Ольгу Бузову и латвийского скандального музыканта Андриса Кивича

"Дорогая Ольга, мы самая популярна пара шоу-бизнеса в Латвии. Когда мы сделали эти татуировки, общество нас осудило за легкомысленность. Но сейчас, когда такие большие люди делают тоже самое, мы знаем, что мы на правильном пути", - написал музыкант.