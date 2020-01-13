Фото: Что объединяет Ольгу Бузову и латвийского скандального музыканта Андриса Кивича

Латвийский музыкант Андрис Кивичс, который 3 января женился на даме своего сердца Лиене Скулме, на своей Instagram-странице обратился к популярной российской исполнительнице Ольге Бузовой.
Музыкант отметил, что Бузова со своим любимым стали обладателя одинаковых татуировок на запястьях - символ бесконечности.
Примечательный факт: они похожи на татуировки Кивича и Скулме. У пары сделаны татуировки в виде символа "бесконечность", которые украшает надпись "soulmate", дата встречи, сердечко и инициалы.
На своей Instagram-странице Кивич обратился к Ольге Бузовой.
"Дорогая Ольга, мы самая популярна пара шоу-бизнеса в Латвии. Когда мы сделали эти татуировки, общество нас осудило за легкомысленность. Но сейчас, когда такие большие люди делают тоже самое, мы знаем, что мы на правильном пути", - написал музыкант.
Напомним, популярная телеведущая и поп-певица Ольга Бузова встретила свою вторую половину. Возлюбленным звезды стал блогер Давид Манукян. Сейчас звезда находится со своим любимым в Таиланде и делится в сторис счастливыми моментами.