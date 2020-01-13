Пн, 13.01.2020
Она хотела, чтобы я заверил ее, что войны не будет. Я сказал, чтобы она не волновалась. Сказал, что ничего не случится. Хассан Шадху, муж погибшей в иранской авиакатастрофе
  • RUS TVNET
  • Звезды
  • Made in LV
  • Фото: Что объединяет Ольгу Бузову и латвийского скандального музыканта Андриса Кивича

Фото: Что объединяет Ольгу Бузову и латвийского скандального музыканта Андриса Кивича

ФОТО: Instagram/ buzova86/ andrislienekivici/ коллаж TVNET

Латвийский музыкант Андрис Кивичс, который 3 января женился на даме своего сердца Лиене Скулме, на своей Instagram-странице обратился к популярной российской исполнительнице Ольге Бузовой

Музыкант отметил, что Бузова со своим любимым стали обладателя одинаковых татуировок на запястьях - символ бесконечности.

ФОТО: Instagram/ buzova86

Примечательный факт: они похожи на татуировки Кивича и Скулме. У пары сделаны татуировки в виде символа "бесконечность", которые украшает надпись "soulmate", дата встречи, сердечко и инициалы. 

На своей Instagram-странице Кивич обратился к Ольге Бузовой. 

"Дорогая Ольга, мы самая популярна пара шоу-бизнеса в Латвии. Когда мы сделали эти татуировки, общество нас осудило за легкомысленность. Но сейчас, когда такие большие люди делают тоже самое, мы знаем, что мы на правильном пути", - написал музыкант. 

ФОТО: Instagram/ andrislienekivici

Напомним, популярная телеведущая и поп-певица Ольга Бузова встретила свою вторую половину. Возлюбленным звезды стал блогер Давид Манукян. Сейчас звезда находится со своим любимым в Таиланде и делится в сторис счастливыми моментами. 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ