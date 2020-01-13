Пн, 13.01.2020
Хотя и объём минимальной пенсии подсчитан верно, нехватка контекста может вводить в заблуждение. Абсолютное большинство получает пенсии выше. К тому же части жителей, которые получают минимальную пенсию, присуждается пенсия какого-нибудь другого государства. Сабине Берзиня, журналист

Видео: Реконструкция страшного ДТП в Эстонии, в котором погибли три человека

В субботу, 11 января, на Сааремаа (Эстония) пьяный водитель спровоцировал крайне тяжелую аварию, в которой погибли три человека. Postimees подготовил видеореконструкцию этой трагедии, пишет Rus.Postimees

В субботу в Курессааре в 16 километрах от Куйвасту произошла трагическая авария, когда пьяный водитель Андрес врезался в ехавший впереди автомобиль Volvo. Погибли члены одной семьи - находившиеся в Volvo 58-летняя женщина, 27-летняя женщина и восьмимесячный ребенок. У 27-летней женщины остались муж и второй маленький ребенок.

Получивших крайне тяжелые травмы Андреса и 37-летнюю пассажирку Volvo на вертолете доставили в столичную больницу.

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