Видео: Реконструкция страшного ДТП в Эстонии, в котором погибли три человека

В субботу в Курессааре в 16 километрах от Куйвасту произошла трагическая авария, когда пьяный водитель Андрес врезался в ехавший впереди автомобиль Volvo. Погибли члены одной семьи - находившиеся в Volvo 58-летняя женщина, 27-летняя женщина и восьмимесячный ребенок. У 27-летней женщины остались муж и второй маленький ребенок.