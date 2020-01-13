Арендатор территории Центрального рынка рассматривает возможность обратиться в суд

"Мы вложили очень большие средства в развитие территории. Это немаленькие суммы", - сказал Вейнбергс. Он не смог назвать точную сумму инвестиций, поскольку является членом правления менее месяца и продолжает ознакомление с документами, однако эта сумма, по его словам, исчисляется сотнями тысяч евро.

Вейнбергс пояснил, что в соответствии с договором аренды Tirdzniecibas nams Latgales priekšpilseta имеет законное право продолжать хозяйственную деятельность на этой территории, и предприятие хочет это делать. Однако руководство АО Rīgas Centrāltirgus (РЦТ) в одностороннем порядке расторгло договор аренды. Между тем, арендатор выполнял все условия договора с момента его подписания, в том числе вовремя оплачивал аренду и налог на недвижимое имущество.

Галерея: Торговцы готовятся к сносу киосков на Центральном рынке

Он также подчеркнул, что, вопреки информации в публичном пространстве, компания не расторгла договор аренды с РЦТ и хочет продолжать работу на этой территории до 2021 года, как указано в договоре.

В результате того, что РЦТ расторгло договор в одностороннем порядке, возникла спорная ситуация, считает Вейнбергс.

"Договор [на право аренды данной территории] закреплен в земельной книге, и РЦТ осознает, что им придется взять на себя ответственность", - сказал Вайнбергс, указав, что этот вопрос, скорее всего, придется решать в суде.

Он подчеркнул, что Tirdzniecibas nams Latgales priekšpilseta не готово мириться с действиями руководства РЦТ и обратится по поводу данной ситуации в Бюро омбудсмена. Если же на территории Центрального рынка начнется демонтаж киосков, планируется привлечь судебного исполнителя, чтобы тот зафиксировал нанесенный ущерб, а потом компания собирается подключить к делу юристов.

Ранее компания пыталась решить проблему путем переговоров с РЦТ, но ответа не получила.

В понедельник вечером большинство киосков на торговой площади ул. Гоголя уже освобождены от товаров, вокруг валяются коробки и сломанные манекены. В некоторых киосках демонтированы окна и полки. Однако на некоторых столах еще продолжается торговля, и, несмотря на царящий хаос, можно встретить людей, которые предлагают прохожим купить нелегальные сигареты.

Видео: Киоски до сноса

Как сообщалось, в соответствии с распоряжением держателя долей капитала, мэра Риги Олега Бурова РЦТ расторгло договор аренды с ООО Tirdzniecibas nams Latgales priekšpilseta.

До полуночи 13 января арендатор должен освободить территорию от киосков и другого движимого имущества, а также привести ее в порядок. В случае, если арендатор будет запаздывать с освобождением территории, это сделает самоуправление своими силами, а позже взыщет ущерб с бывшего арендатора.

"В дальнейшем во всех других арендных договорах РЦТ будет оговорено, что РЦТ со своей стороны немедленно расторгает договоры в случае, если правоохранительные органы констатируют какие-либо нарушения", - сказал Буров.

Также сообщалось, что на территории Tirdzniecibas nams Latgales priekšpilseta ведется активная торговля контрабандными сигаретами.

"Не вижу возможности для продолжения сотрудничества с арендатором, на чьей территории происходят незаконные действия, зафиксированные и Государственной полицией, и Латвийским телевидением. Территория РЦТ на площади Гоголя не только пользуется криминальной известностью, но и является самой неухоженной на всем Центральном рынке", - ранее заявил Буров.

21 и 22 ноября полиция провела на территории Центрального рынка почти 80 обысков в рамках борьбы с незаконным оборотом акцизных товаров, несколько человек задержаны.