Вт, 14.01.2020
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Машина с группой "Animal ДжаZ" разбилась по пути на концерт

"Animal ДжаZ"

ФОТО: https://www.instagram.com/tschelovek/

Российские рок-музыканты "Animal ДжаZ" попали в аварию по дороге на выступление. Снимками с места происшествия поделился солист группы на своей странице в Instagram. 

Издание Lenta.ru сообщает, что вокалист Александр Красовицкий и клавишник Александр Заранкин попали в аварию в Ульяновской области. Артисты направлялись на очередное выступление. 

"Если ты забыл, что надо жить каждый день, как последний, тебе напомнят", - написал Александр в соцсетях. 

На снимке видно, что у автомобиля Nissan Note, на котором ехали музыканты, разбита передняя часть.

"Все ок, тур продолжается. Такой фигней нас с месье Заранкиным не остановить", - написал в завершении артист. 

Коллектив "Animal ДжаZ" образован в 2000 году в Санкт-Петербурге. Их творчество построено на смешении музыкальны стилей. Сами музыканты свой стилистиль именуют "тяжёлой гитарной эклектикой".

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