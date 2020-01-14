Машина с группой "Animal ДжаZ" разбилась по пути на концерт

Российские рок-музыканты "Animal ДжаZ" попали в аварию по дороге на выступление. Снимками с места происшествия поделился солист группы на своей странице в Instagram.
Издание Lenta.ru сообщает, что вокалист Александр Красовицкий и клавишник Александр Заранкин попали в аварию в Ульяновской области. Артисты направлялись на очередное выступление.
"Если ты забыл, что надо жить каждый день, как последний, тебе напомнят", - написал Александр в соцсетях.
На снимке видно, что у автомобиля Nissan Note, на котором ехали музыканты, разбита передняя часть.
"Все ок, тур продолжается. Такой фигней нас с месье Заранкиным не остановить", - написал в завершении артист.
Коллектив "Animal ДжаZ" образован в 2000 году в Санкт-Петербурге. Их творчество построено на смешении музыкальны стилей. Сами музыканты свой стилистиль именуют "тяжёлой гитарной эклектикой".