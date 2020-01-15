О религии, науке, олигархах и инвалидах. Скандальное интервью Михаила Веллера с неожиданным финалом

TVNET в сотрудничестве с YouTube-каналом "И грянул Грэм" представляет интервью с писателем Михаилом Веллером.
В рамках интервью известный оратор порассуждал на философские, политические и актуальные темы:
- О конфликте религии и науки: может ли ученый быть верующим? Какова роль религии в объединении народов? Может ли человек быть верующим, но не религиозным?
- О сегментированности общества: когда людей перестанут делить на своих и чужих? Насколько велико социальное расслоение? Когда в России и на постсоветском пространстве перестанут пренебрежительно относиться к инвалидам?
Вопросы приглашенному гостю в "И грянул Грэм" задают не только ведущие, но и известные фигуры современного мира — политики, комики, актеры, певцы и общественные деятели.
Михаил Веллер ответил на вопрос участника ток-шоу на федеральных российских каналах, латвийского актера Андриса Лиелайса:
почему российские чиновники, украв миллиарды считают это доблестью? Почему им не стыдно? И как должно реагировать общество?
Также вопрос Веллеру задал журналист НТВ Антон Чечулинский: о троллях и троллинге в современном мире.
Отметим, что вначале съемки Веллер позволил себе нелестные эмоциональные высказывания, используя нецензурную лексику в адрес организаторов интервью. Позже конфликт был исчерпан и в завершении программы писатель отметил, что бывает излишне вспыльчив.
Видео: Скандальное интервью Михаила Веллера с неожиданным финалом
"И грянул Грэм" - это программа, в рамках которой ведущие Вадим Радионов и Анна Смирнова обсуждают с гостями — политическими деятелями, писателями, политологами, режиссерами, артистами, учеными, спортсменами и журналистами острые, актуальные и аналитические темы, волнующие общество.
Гостями программы становятся люди, которые оставили свой след в российской, европейской или мировой истории.
Уникальный концепт программы заключается в том, что в конце выпуска гость сталкивается с Грэмом - таинственным третьим ведущим, который под занавес может задать самый неожиданный вопрос интервьюируемому.
Также одна из особенностей программы — символы, которые присутствуют на момент записи в студии — метафоричный образ гостя, который открывается зрителю постепенно в процессе интервью. Это загадка, ключ к которой дается в конце программы в виде соответствующей цитаты из кинофильма, музыкального или литературного произведения.