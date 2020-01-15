О религии, науке, олигархах и инвалидах. Скандальное интервью Михаила Веллера с неожиданным финалом

В рамках интервью известный оратор порассуждал на философские, политические и актуальные темы:

Вопросы приглашенному гостю в "И грянул Грэм" задают не только ведущие, но и известные фигуры современного мира — политики, комики, актеры, певцы и общественные деятели.

почему российские чиновники, украв миллиарды считают это доблестью? Почему им не стыдно? И как должно реагировать общество?

Также вопрос Веллеру задал журналист НТВ Антон Чечулинский: о троллях и троллинге в современном мире.

Отметим, что вначале съемки Веллер позволил себе нелестные эмоциональные высказывания, используя нецензурную лексику в адрес организаторов интервью. Позже конфликт был исчерпан и в завершении программы писатель отметил, что бывает излишне вспыльчив.

"И грянул Грэм" - это программа, в рамках которой ведущие Вадим Радионов и Анна Смирнова обсуждают с гостями — политическими деятелями, писателями, политологами, режиссерами, артистами, учеными, спортсменами и журналистами острые, актуальные и аналитические темы, волнующие общество.

Гостями программы становятся люди, которые оставили свой след в российской, европейской или мировой истории.

Уникальный концепт программы заключается в том, что в конце выпуска гость сталкивается с Грэмом - таинственным третьим ведущим, который под занавес может задать самый неожиданный вопрос интервьюируемому.

Также одна из особенностей программы — символы, которые присутствуют на момент записи в студии — метафоричный образ гостя, который открывается зрителю постепенно в процессе интервью. Это загадка, ключ к которой дается в конце программы в виде соответствующей цитаты из кинофильма, музыкального или литературного произведения.