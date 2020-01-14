Режиссер фильмов "Асса" и "Нежный возраст" Сергей Соловьев находится в реанимации

Известно, что режиссер обратился к медикам после жалоб на боли в голени. У Соловьева диагностировали инфильтрат нижних конечностей. Было решено срочно провести операцию. Журналисты информируют, что сейчас Сергей Александрович помещен в реанимацию.

Напомним, 75-летний автор множества замечательных фильмов "Асса", "Сто дней после детства", "Чужая Белая и Рябой" в последнее время часто болеет. Известно, что весной у режиссера были проблемы с сердцем и желудком.

Сергей Соловьев считается культовым кинематографистом в России.

Своей картиной "Асса" он вывел на большие экраны жизнь СССР времен перестройки. Этот фильм стал началом трилогии, продолженной фильмами "Черная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви" (1989) и "Дом под звёздным небом" (1991). Сергей Александрович одним из первых в советском кино показал советскую молодежь и вставил песни их музыкальных кумиров - "Аквариум", "Кино", "Браво".

Как рассказывал сам режиссер в 2008 году на творческой вечере в Риге, участие в фильме Виктора Цоя в фильме "Асса" произошло случайно. Поэтому кадры с концертом Цоя и песня "Мы ждем перемен" идут в завершении, отражая настроение общества того времени.